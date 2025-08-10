«Lo de Torre Pacheco es xenofobia y racismo. Me parece muy grave ir a la caza del inmigrante»

Ángel Benito Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 06:10 Comenta Compartir

La labor sobre la inmigración del catedrático de la Universidad de Salamanca Juan José Igartua ha sido clave para analizar la construcción de los mensajes y las percepción que tiene la sociedad. El experto analiza los incidentes de la localidad de Torre Pacheco.

-¿Qué lectura hace de los incidentes de Torre Pacheco?

—Lo que ha ocurrido es muy grave. Es un incidente xenófobo y racista que me recuerda a lo de hace 25 años en El Éjido. Me parece muy grave ir a la caza del inmigrante. Obviamente, conecta con los discursos de odio de políticos que han estado alimentando esto no solo en España, sino en Europa y Estados Unidos. Se está dando una visión muy deshumanizada de la inmigración cuando es un proceso consustancial de cualquier sociedad. Por alguna razón, su vinculación con campañas políticas y captura de votos se ha convertido en un tema basado en el inmigrante bueno y el malo, sin grises: el que nos invade; y del que tenemos compasión porque vive en malas condiciones. Ycuando es diferente, es la que yo llamo del héroe, porque ha hecho algo muy bueno, o porque es muy útil para pensiones o la mejora de la economía. Es una instrumentalización de la figura del inmigrante. Hay que verlo como savia nueva para un tronco de un árbol, o como una paleta de colores que aporta unas sociedades que no son blancas y negras, sino con el colorido que aportan con sus memorias.

-¿Es un hecho puntual o responde a una razón estructural?

—Estamos ante el inicio de algo que puede ir a más sino se trabaja de manera pluridisciplinar. Tienen responsabilidad los discursos políticos, pero también a nivel de redes sociales no solo con vigilancia y legislación, sino para contraprogramar y difundir otras narrativas sobre el fenómeno migratorio. La inmigración está ahí a diario, y no es noticia. No se habla de las vivencias de los propios inmigrantes. La inmigración no genera problemas, lo que lo hace es la xenofobia y el discurso de odio y el racismo. ¿Por qué se habla de problemas de convivencia con inmigrantes? Hay que cambiar el chip y reprogramar el discurso de la amenaza, por la innovación que aportan a las sociedades que acogen y aparezcan como protagonistas y no solo como héroes o delincuentes. Inmigrantes eran también Einstein y Freud. La inmigración es tan vieja como la humanidad e ir contra esa idea es crear una sociedad en blanco y negro.

-¿Dan resultado las políticas de integración actuales?

—Es como si se valora la situación de la gripe porque ha muerto una persona. En ese pueblo conviven muchas personas de forma pacífica y ha habido un incidente aislado. La política no lo es todo porque si hay un brote xenófobo es difícil de controlar. Si hay una fuerza política que dice que van a expulsar a 8 millones de inmigrantes, por efecto contraste si después de esa salvajada dices que solo será a los delincuentes, se va a tolerar más. Son barbaridades para modelar a la opinión pública.

-¿Cómo contrarrestaría a quien justifica la movilización por el inicio de los incidentes?

—Decía Irene Montero que cinco alemanes habían pegado a un taxista y no lo había visto en ninguna parte y no se había provocado nadasimilar a lo de Torre Pacheco. Hay que abandonar esa imagen unidimensional de la inmigración. El discurso de odio es la gasolina que alimenta la violencia. Son una minoría que se atreve a usarla en contra de los inmigrantes y que hace mucho ruido porque la violencia ensucia.