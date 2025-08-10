Salamanca, segunda provincia con menos delitos de odio del país Las Fuerzas de Seguridad actuaron ante dos denuncias por xenofobia y racismo

Ángel Benito Salamanca Domingo, 10 de agosto 2025, 06:05 Comenta Compartir

Los recientes incidentes de Torre Pacheco (Murcia), vuelven a poner en primer plano el debate sobre los delitos de odio vinculados al racismo en España. En este contexto, el último Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España del Ministerio del Interior sitúa a Salamanca como la segunda provincia con menor incidencia del país: solo se registraron 2 casos en todo 2024, ambos relacionados con racismo y xenofobia. Solo se encuentra por debajo Soria con 1 delito denunciado, pero por ideología.

A nivel autonómico, Castilla y León contabilizó 93 hechos conocidos de este tipo, con una tasa de 3,89 por cada 100.000 habitantes, ligeramente inferior a la media nacional (4,02). Burgos (30 casos), Valladolid (17) y Zamora (12) son las provincias con más registros, mientras que Salamanca se coloca en el extremo opuesto.

En el conjunto de España, 2024 cerró con 1.955 delitos e incidentes de odio, un 13,8% menos. La mayoría de ellos estuvieron motivados por racismo y xenofobia (804 casos), seguidos por los vinculados a la orientación sexual e identidad de género (528) y la discriminación por sexo (181).

Pese a las cifras reducidas en Salamanca, las autoridades insisten en que «no hay lugar para la complacencia» y subrayan la importancia de la denuncia y la sensibilización social. Este tipo de conductas, aunque minoritarias en la provincia, representan un ataque directo a la convivencia y al principio de igualdad que recoge la Constitución.

Aunque Salamanca presenta la cifra más baja de España, el informe señala que en la provincia se han llevado a cabo acciones concretas para reforzar la prevención y la respuesta ante este tipo de conductas.

En el marco del proyecto CISDO, se constituyó una Comunidad de Prácticas integrada por Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales y representantes de colectivos sociales, con el objetivo de crear una red de apoyo, mejorar la detección de casos, incentivar la denuncia y ofrecer una atención más humana y eficaz a las víctimas.