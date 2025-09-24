El Tormes acoge una Pop Up exclusiva de camisetas de fútbol El fútbol retro llega a Salamanca de la mano de «Ropa Futboleros»

El Centro Comercial El Tormes anuncia la apertura de una Pop Up única dedicada a camisetas de fútbol, disponible únicamente durante un periodo limitado: del 25 de septiembre al 4 de octubre.

La tienda temporal se ubicará en el local situado junto a Koroshi, en la plaza central de planta baja del Centro Comercial, y ofrecerá a los visitantes la oportunidad de descubrir más de 3.000 camisetas vintage, con modelos originales de clubes y selecciones históricas.

Además, la experiencia se completa con Mystery Box, sorteos y grandes descuentos, convirtiéndose en una cita obligada para los aficionados al deporte rey y para quienes buscan artículos especiales y de colección.

El fútbol retro no solo es una pasión, sino también un sector económico en auge: se estima que el mercado de camisetas y merchandising deportivo mueve millones de euros anuales, impulsado tanto por coleccionistas como por aficionados de todas las edades. La Pop Up de El Tormes se convierte así en un imán para varias generaciones, desde quienes vivieron grandes momentos futbolísticos décadas atrás hasta los jóvenes que siguen a sus ídolos actuales.

Con esta iniciativa, El Tormes refuerza su oferta comercial, acercando propuestas exclusivas y de interés a sus clientes y visitantes.

