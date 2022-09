Todo listo para empezar la primera fase de la peatonalización del centro de Salamanca

La mitad de los proyectos de peatonalización vinculadas a la creación de la futura zona de bajas emisiones (ZBE) en el centro están casi listos para comenzar. Por resolución del tercer teniente de alcalde, Fernando Rodríguez, el Ayuntamiento de Salamanca acaba de adjudicar obras por valor de dos millones de euros para la reforma de 23 calles del casco histórico. Son los cuatro proyectos que afectan a los entornos de la iglesias de San Juan Bautista (256.433 euros) y San Juan de Sahagún (241.000), así como a La Vaguada de la Palma, la Cuesta de Oviedo, Balmes y Veracruz (939.411); y a Íscar Peyra, Cuesta del Carmen y Condes de Crespo Rascón (593.427), según recoge la Plataforma de Contratación del Estado.

No significa que todas estas reformas urbanísticas se vayan a acometer a la vez. El Gobierno municipal tiene la intención de acompasarlas para que su ejecución no colapse el centro. Sin embargo, el Consistorio no tiene más remedio que agilizar los procesos de contratación porque el Ministerio de Transportes le impone unos plazos muy ajustados. Si no quiere perder parte de los 6,5 millones de euros de fondos europeos “Next Generation” que ha recibido para crear la ZBE —3,5 son para peatonalizaciones—, debe haber adjudicado al menos el 60% de la subvención concedida antes de que concluya noviembre. Ciertamente, algunas obras no solo están contratadas, sino que ya han concluido, como la remodelación de la calle Ancha. También la semana pasada se adjudicó la obra del nuevo carril bici desde Alfonso de Castro a Mirat (52.099) y hay otras ampliaciones de la red, en ejecución, como las de Calzada de Medina.

Por otra parte, en fase de contratación se encuentran también otros importantes proyectos de peatonalización, que es muy probable que se adjudiquen antes de diciembre. Son las reforma urbanísticas previstas en el eje Correhuela-plaza del Corrillo, y la que afectará a las calles Consuelo, Cuesta, Gonzala Santana, Miñagustín, Plaza del Peso, Poeta Iglesias, San Justo y Varillas. La de la calle San Pablo está más retrasada —la semana pasada la validó la Comisión Territorial de Patrimonio—. En la última fase de la contratación se encuentran la conexión por carril bici del paseo del Tormes con Cordel de Merinas, y los servicios para la implementación del control de accesos a la zona peatonal, por 3,3 millones.