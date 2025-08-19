«Es el tejido estrella del verano sin duda» Los especialistas recomiendan vestir ropa ligera, holgada y de colores claros. Por eso, el lino se convierte en la prenda más recomendada -también por los comercios- para resistir las altas temperaturas veraniegas

Pablo Torres Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 12:17 Comenta Compartir

Con temperaturas que rozan los 40 grados, este verano se hace casi insoportable pasear tranquilamente por la calle. Sin embargo, entre las opciones para apaciguar el sofocante calor está la vestimenta. Según las recomendaciones de Cruz Roja, para protegerse del calor es fundamental vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, con el fin de evitar golpes de calor. De este modo, el lino se convierte en el mayor aliado. «La gente usa el lino porque es ligero y transpira. Además, hay prendas que mantienen ese toque elegante sin abandonar la comodidad», comenta Laura Fajardo, dependienta de un establecimiento de la calle Toro.

Por eso, el lino se ha convertido en una de las telas más vistas en las calles y escaparates. Y es que, una vez llega el verano, tanto los jóvenes como los más mayores aprovechan para lucir algún conjunto de lino, fresco y con estilo. «Es el tejido estrella del verano, sin duda», afirma la dependienta. Tanto es así que los establecimientos ya no venden únicamente las típicas camisas o blusas de lino, sino que la variedad es cada vez más amplia. «Cada vez más tiendas ofrecen prendas de este tejido: desde camisas y pantalones para hombres hasta vestidos largos, faldas y blusas para mujeres», añade. «Y además en diferentes colores, aunque siguen predominando el blanco y el color arena».

También es un tejido que no pasa de moda a pesar de la estación del año. «En verano es cuando más prendas de lino se compran, pero es cierto que en primavera y a principios de otoño también preguntan por ellas. La gente aprovecha para comprar ropa para sus viajes a lugares con un clima cálido», explica Laura. La moda del lino tampoco entiende de edades ni de género. «Lo compran desde jóvenes hasta personas mayores, y tanto hombres como mujeres. Es una prenda muy versátil», asegura.

En la ciudad charra podemos ver a personas como Álvaro García y María del Pilar Núñez, que optan por ropa de lino para estar a la moda y, al mismo tiempo, soportar el calor de la mejor manera posible. En el caso de Álvaro, salmantino de 22 años, viste un pantalón de lino blanco. «Lo uso sobre todo en verano, y es como llevar un pantalón de pijama», dice entre risas. «Además de cómodo, es fresquito». Y es que también las redes sociales juegan un papel importante a la hora de popularizar el lino. «Si te fijas en las historias de Instagram, todo el mundo usa pantalones o camisas de lino», explica Álvaro. Aunque, como él mismo señala, esta moda también tiene su lado negativo: «Ahora parece que si no sales con la camisa y el pantalón de lino a las discotecas, no puedes entrar», critica.

Por su parte, María del Pilar sigue siendo fiel al lino. «No sabía yo que estaba de moda… Yo llevo toda la vida utilizándolo en verano», afirma. «Es una prenda que no puede faltar en esta época del año». Y así es: siempre que la tiene disponible en el armario, no duda en ponérsela.