Tapón de edificios pendientes de pasar la inspección técnica en Salamanca

No es que no hayan hecho las obras para corregir las deficiencias de estructura, salubridad y accesibilidad, es que sus propietarios ni siquiera han encargado la revisión para detectarlas, así como tampoco los potenciales peligros generados por el paso del tiempo. O, al menos, no han presentado los resultados de este examen al Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento. De las 5.021 construcciones con más de 40 años de la ciudad de Salamanca, 687 incumplieron la normativa municipal y autonómica que les obliga a someterse a la inspección técnica de edificaciones (ITE). Desde la Catedral o la Plaza Mayor hasta los bloques de pisos levantados en 1980, todos los inmuebles tenían que haber pasado esta revisión entre 2011 y el 31 de enero de 2022. Sin embargo, más del 13% de las comunidades de vecinos han obviado este deber, según datos, actualizados el pasado abril, del Instituto de Construcción de Castilla y León y del Consistorio charro.