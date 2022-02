Sin ubicación ni plazos del nuevo juzgado de Salamanca un mes después del anuncio

El pasado 1 de diciembre el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto por el que se creaba un nuevo juzgado en Salamanca, el de Primera Instancia número 10. Sin embargo, para la mayoría de la sociedad salmantina ha pasado inadvertido en estos más de dos meses que han pasado desde el anuncio. El motivo es que todavía no ha empezado a funcionar, pese a estar creado. A diferencia de otros nuevos órganos judiciales constituidos por el Gobierno en el resto del país ese mismo día y que comenzaron a trabajar el pasado 31 de diciembre, el de Salamanca sigue a la espera de contar con una fecha para su estreno y, lo más importante, una ubicación.

La falta de espacios judiciales para acoger el nuevo órgano, que se dedicará a Familia, continúa siendo el problema que el Ministerio de Justicia aún no ha solucionado. Al menos no lo ha hecho de manera oficial, ya que no ha informado de cuándo podrá empezar a trabajar el juzgado, pese a las preguntas realizadas por este periódico. Encontrar el lugar adecuado sigue siendo una tarea todavía pendiente.

Hay que recordar que la situación ha sido provocada por el propio Gobierno, que ha dilatado sin explicación la reforma del Palacio de Justicia de Gran Vía, actual sede de la Audiencia Provincial y de otros juzgados, un espacio que una vez reformado permitirá dar cabida a más unidades y servicios judiciales. El edificio, construido hace 66 años, apenas ha sido renovado desde entonces, por lo que no dispone de espacios adecuados. Lo mismo ocurre en el inmueble de la plaza de Colón, donde se encuentran la mayoría de los órganos judiciales de la ciudad. Estrenado en 2005, en 2006 ya no disponía de “huecos” libres.

Las otras opciones posibles para un futuro estreno en verano, la fecha más probable que se maneja en el entorno judicial, aunque sin una confirmación oficial del Ministerio de Justicia, son dos inmuebles que están en obras. Uno de ellos en un anexo al Palacio de Justicia en Gran Vía, que estaba en reformas para acoger de manera temporal a la Audiencia Provincial. Lo mismo ocurre con un edificio de Torres Villarroel, en la sede del Ministerio de Transportes.