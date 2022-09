Sin previsión para reponer los trenes-hotel entre Salamanca y Lisboa

Pese a que la situación sanitaria ha mejorado mucho en el último medio año y el sector turístico ha vivido un fuerte impulso este verano, el Ministerio de Transportes no ha cambiado su postura respecto al Tren Hotel Lusitania, que conecta Madrid y Lisboa a través de Salamanca.

Eliminado al comenzar la pandemia, el Gobierno no tiene por ahora ninguna intención de recuperarlo. Su respuesta es la misma que el pasado abril: “Los servicios nocturnos del tren-hotel forman parte de los servicios comerciales. No reciben ningún tipo de aportación pública, por lo que deben ser sostenibles por sí mismos, de forma que se asegure su viabilidad”.

En esa misma contestación por escrito a los parlamentarios del PP, concluye que, “en función de lo anterior y atendiendo a las características particulares de este producto, se informa que, en estos momentos, no existe una previsión respecto a su reposición”.

No contesta directamente a si se suprimirán de carácter definitivo, que es lo que le preguntan los populares, pero no deja ninguna duda de que no hay ningún tipo de compromiso público para su reposición.