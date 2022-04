Salamanca pierde la esperanza de recuperar los trenes a Portugal

La última respuesta del Gobierno a los diputados nacionales del PP José Antonio Bermúdez de Castro y María Jesús Moro confirma los temores de desaparición de las conexiones ferroviarias de Salamanca con Portugal. Después de eliminarse con la declaración del primer estado de alarma, en marzo de 2020, Renfe dejó ver, cuando el confinamiento llegaba a su fin, que no tenía intenciones de restablecer el servicio, al menos, a corto plazo. Ahora, en una respuesta por escrito a los dos parlamentarios, el Gobierno se desentiende y reconoce que “en estos momentos no existe ninguna previsión respecto a su reposición”.

“Como sus señorías conocen, estos servicios forman parte de los servicios comerciales, que no reciben ningún tipo de aportación pública y cuya gestión debe atender a estrictos criterios de eficiencia y viabilidad”, señala el Ejecutivo central. Pese a que en la reunión que mantuvo el pasado octubre con el sindicato de maquinistas, Renfe se comprometió a recuperar antes de julio todos los servicios eliminados con motivo de las restricciones de movilidad de la pandemia, el Gobierno señala ahora que el tren-hotel Surexpreso (Lisboa-Hendaya) es gestionado íntegramente por CP (Combois de Portugal), y el tren-hotel Lusitania (Lisboa-Madrid), a pesar de tener gestión compartida con Renfe, tiene carácter comercial. En la práctica, para Salamanca, al tener ambos parada en la estación de la ciudad, representaban una misma conexión con Portugal, pero ninguno tiene visos de restablecerse. “En relación con los trenes nocturnos, debido al contexto actual y atendiendo a las características específicas del producto tren-hotel, se indica que en estos momentos no existe ninguna previsión respeto a su reposición”, deja bien claro el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin ni siquiera señalar a qué se refiere con “el contexto actual” ni cuáles serían las circunstancias para que esos trenes vuelvan a ponerse en servicio. No responde tampoco a la pregunta, realizada por los diputados, de si se ha reunido con el Gobierno portugués para cerrar la fecha para recuperar estos servicios.