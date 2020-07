Sin operación paso del Estrecho desde Salamanca

La mayoría de ciudadanos marroquís residentes en Salamanca no arriesgará y optará por aplazar las visitas a sus familiares al menos hasta el próximo año. El presidente de la Asociación, Simo Rhafir Habssi, reconoce que ahora mismo hay mucha “inseguridad” ya que no hay una decisión tomada sobre la apertura de fronteras terrestres, sí marítimas y aéreas a partir de hoy. “Ahora mismo es un riesgo porque no sabes si va a haber atascos en Algeciras, si vamos a tener que guardar una cuarentena antes de visitar a nuestros familiares; o si nos puede pillar algún rebrote allí y no podemos regresar a nuestros trabajos”, explica el portavoz del colectivo que reconoce que la mayoría de magrebís optarán por aplazar al año que viene la mayoría de las visitas a sus familiares.

Y es que una cuarentena les supondría que muchos perderían gran parte de sus vacaciones sin poder visitar a sus familias, sumado a aquellos que se han visto afectados por un ERTE o han perdido su trabajo y no pueden asumir el coste de desplazar a toda su familia en un viaje costoso.

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, dio por cancelada la Operación Paso del Estrecho, tal y como es conocida todos los veranos, con lemas que invitan a pasar las vacaciones en su país de origen. Solo vía marítima y aérea será la única manera de acceder. Los preparativos de esta Operación suelen empezar en el mes de abril ya que requieren herramientas de coordinación entre varios países y la intervención de varias instituciones, factores que no se han reunido este año debido a la pandemia del coronavirus.