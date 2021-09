Sin fechas para la rehabilitación de la Audiencia, parada por la búsqueda de otra sede mientras dure la obra

La ansiada reforma de la Audiencia Provincial de Salamanca para que el edificio se adecue a las necesidades del siglo XXI acumula otra vez retrasos. Así lo confirma el Gobierno a una pregunta parlamentaria presentada por los diputados populares. En la contestación por escrito, reconoce que el proyecto está paralizado porque sigue la búsqueda de un lugar donde reubicar a los órganos judiciales mientras duren las obras.

La respuesta llama la atención porque confirma lo que habían denunciado los magistrados. El inmueble anexo a la Audiencia Provincial y que el Ministerio de Justicia estaba rehabilitando para que acogiera temporalmente los servicios judiciales no resulta apropiado por falta de espacio. La búsqueda de un sitio para reubicar los órganos judiciales comenzó hace más de un año y todavía no ha encontrado el lugar adecuado, afirma.

El Gobierno reconoce los problemas, pero no dice cuándo tiene previsto solucionarlos. Sí apunta que el proyecto de reforma ya está redactado y ha sido supervisado en julio. Sin embargo, para la licitación e inicio de las obras no hay calendario aún porque todavía no ha encontrado las sedes temporales, necesarias para poder llevar a cabo la rehabilitación del llamado Palacio de Justicia.

Esta reforma es una de las demandas históricas de la Justicia salmantina. Desde hace casi dos décadas los profesionales vienen reclamando una fuerte inversión que modernice el inmueble, durante años olvidado, lo que dado lugar a un importante deterioro de las instalaciones. Además, tampoco está adaptado a la normativa básica. Por ejemplo, la Audiencia Provincial ha celebrado juicios en la plaza de Colón con personas con movilidad reducida por la falta de accesibilidad del inmueble de Gran Vía.

Prueba de la falta de implicación del actual Gobierno con la iniciativa son los continuos retrasos. El contrato para redactar el proyecto salió en septiembre de 2018, pero hubo que esperar a la primavera de 2020 para que se adjudicara. Año y medio después, no hay una previsión para licitar las obras porque todavía no tiene una sede temporal, además de acometer la reforma de un espacio que no era adecuado para este fin.