Sigue en directo el encendido del árbol de Navidad de la Plaza Mayor Salamanca da la bienvenida a la Navidad con una tarde cargada de luz, música y espectáculos

Salamanca da la bienvenida a la Navidad con una tarde cargada de luz, música y espectáculos. A partir de las 18:30 horas, la Plaza Mayor se convertirá en el centro de la celebración además del punto de partida de una velada llena de música, emoción y tradición. El encendido del abeto de 23 metros marca el arranque de la temporada festiva, acompañado por las voces del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza, que interpretarán algunos de los villancicos más clásicos: 'Noche de Paz', 'El Tamborilero' y 'Mi burrito sabanero'.

El encendido del árbol será también un preludio a los espectáculos de luz que seguirán, anticipando una temporada navideña en la que Salamanca se viste de fiesta.Tras el encendido, la fachada de la Plaza Mayor se transformará en un lienzo para el espectáculo de luz, sonido y videomapping 'El astronauta y la estrella que guía los sueños'. Este cuento navideño recupera al emblemático astronauta de la Catedral y lo convierte en protagonista de una travesía fantástica en busca de la estrella de los sueños de la ciudad. El viaje lo llevará por rincones de Salamanca hasta descubrir una estrella especial, portadora de un mensaje que conecta con la esencia misma de la Navidad. El espectáculo se repetirá cada día hasta el 5 de enero con pases a las 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas. En Nochebuena y Nochevieja, el horario se reducirá a dos pases: a las 19:00 y a las 20:00.

A las 19:30 continuarán los espectáculos con la proyección del videomapping en el Patio Chico, 'El cielo de los sueños', en el que personajes cósmicos, planetas y nuestro querido astronauta serán los protagonistas de un particular planetario. Está programado todos los días, hasta el 5 de enero, con tres pases diarios: a las 19:30, 20:30 y 21:30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre habrá dos únicos pases, a las siete y media y a las ocho y media de la tarde.

Además, a partir de las 18:30 horas de la tarde abrirá sus puertas 'El jardín mágico del Huerto de Calixto y Melibea', una experiencia inmersiva que ofrecerá una perspectiva distinta de este emplazamiento único.

A todo ello y como en ediciones anteriores se suma también la apertura de los puestos del Mercado Navideño en la Plaza de Anaya, donde los salmantinos y visitantes podrán disfrutar de los diferentes productos que se ofertan.

El horario del encendido será desde el anochecer hasta las 23:00 horas.