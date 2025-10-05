SIC Ingenieros: dos décadas impulsando la eficiencia energética y las energías limpias

EÑE Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Con sede en el polígono industrial de Villares de la Reina y 20 años de experiencia, SIC Ingenieros se ha consolidado como un referente en el diseño e instalación de sistemas de climatización sostenibles. Su apuesta se centra en tecnologías como la aerotermia y la geotermia, soluciones de gran fiabilidad y eficiencia que se han convertido en pilares del futuro energético.

En este sentido, la empresa ha sabido anticiparse a las demandas de la Comisión Europea en materia de descarbonización, alineando sus proyectos con los objetivos de reducción de emisiones y uso de energías renovables. Su compromiso no es únicamente tecnológico, también es normativo debido a que trabajan para que sus clientes puedan acceder a Certificados de Ahorro Energético (CAEs), un mecanismo que recompensa la disminución del consumo y contribuye al cumplimiento de las metas climáticas de la UE.

Soluciones a medida para viviendas, empresas e industrias

El enfoque de SIC Ingenieros se caracteriza por ofrecer un servicio integral, desde el estudio inicial hasta la instalación y el mantenimiento. Esto permite a familias, comunidades de vecinos y compañías incorporar medidas de climatización eficientes que, además de ser respetuosas con el entorno, suponen un ahorro directo en la factura energética.

Aerotermia y geotermia, dos pilares de su actividad

La aerotermia se ha convertido en una de las soluciones más demandadas por su seguridad, fiabilidad y bajo coste de mantenimiento frente a las calderas de combustión. Este sistema obtiene energía del aire mediante una bomba de calor aire-agua, lo que la hace especialmente adecuada para viviendas unifamiliares y edificios.

La geotermia, por su parte, aprovecha el calor del subsuelo para generar energía, con la ventaja de que ofrece climatización tanto en invierno como en verano. Su rendimiento puede llegar a ser hasta cinco veces superior al de un sistema tradicional, lo que la convierte en una alternativa altamente eficiente y rentable para hogares, comunidades e industrias.

Con estas dos tecnologías, SIC Ingenieros ofrece un servicio integral que permite a sus clientes reducir costes energéticos y avanzar hacia un modelo más sostenible.

Ingeniería propia y atención personalizada

Uno de los aspectos que distingue a SIC Ingenieros es su departamento de ingeniería propio, que garantiza un control total sobre cada proyecto y permite ofrecer soluciones personalizadas.

Al disponer además de recursos técnicos para la instalación y el mantenimiento, la empresa asegura independencia operativa, tiempos de ejecución más rápidos y una mayor calidad en cada intervención.

Este modelo de trabajo refuerza su valor diferencial: unir tecnología, sostenibilidad y ahorro en beneficio de sus clientes. La posibilidad de generar Certificados de Ahorro Energético (CAEs) no solo supone un respaldo económico adicional, sino que también facilita la adaptación a las normativas de sostenibilidad vigentes.

Referentes en la transición hacia una economía baja en carbono

Gracias a este enfoque integral, SIC Ingenieros se ha consolidado como un aliado clave en la transición energética.

Sus soluciones en aerotermia y geotermia permiten a familias, empresas y comunidades dar un paso firme hacia la eficiencia, reducir su huella de carbono y contribuir al objetivo común de una economía más verde.

