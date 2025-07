Más seguridad jurídica y ventajas fiscales: Salamanca registra cada vez más nuevas sociedades

María Regadera Salamanca Jueves, 10 de julio 2025, 06:30 | Actualizado 12:51h. Comenta Compartir

Buenas noticias para el tejido empresarial de la provincia de Salamanca: se ha registrado un notable aumento en la cifra de sociedades constituidas respecto a los últimos tres años. Desde la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), han percibido que cada vez más emprendedores de la provincia deciden crear sociedades en lugar de operar como autónomos. Este cambio de tendencia podría ser uno de los grandes motivos de este cambio de paradigma.

Durante los primeros cinco meses de 2025 se han creado 225 nuevas empresas en la provincia, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra supone un incremento del 31,6 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 171 constituciones, y también mejora el dato de 2023, que cerró ese mismo periodo con 207 nuevas sociedades. Además del crecimiento en la creación, la provincia registra una notable reducción en el número de empresas disueltas. Entre enero y mayo de 2025 se han cerrado 54 sociedades, frente a las 79 del mismo periodo en 2024, lo que supone una caída del 31,6 %. También mejora respecto a 2023, cuando se contabilizaron 66 disoluciones.

La Confederación de Empresarios de Salamanca ha observado en el último año un cambio de tendencia en la mentalidad de los empresarios: cada vez más emprendedores están optando por crear sociedades en lugar de operar cómo autónomos. «Con ello buscan una mayor seguridad jurídica y ventajas fiscales», explica Antonio Rollán, presidente de CES.

Junto a ello, desde la patronal destacan también el impacto positivo de las políticas públicas. «La Junta de Castilla y León ha reforzado su apoyo al tejido empresarial con nuevas líneas de ayudas y trámites más ágiles, lo que ha facilitado mucho el arranque de nuevos proyectos». A esto se suma el desarrollo local de un ecosistema emprendedor en crecimiento, con incubadoras, espacios tecnológicos y programas de digitalización que están atrayendo a perfiles jóvenes y proyectos innovadores.

Pero los anteriores no son los únicos factores que han influido en el aumento del número de sociedades mercantiles en la provincia. Desde CES valoran esta realidad positivamente. «Sectores como la construcción, la hostelería y la tecnología están tirando con fuerza, generando oportunidades que muchos emprendedores están sabiendo aprovechar», asegura Rollán. Además, resalta que a esto se suma un mayor volumen de inversión inicial, tanto privada como pública.

María Gallego, emprendedora con 25 años: «Le pido a las instituciones que ayuden más a los emprendedores»

Después de trabajar durante años en la empresa de sus padres, de formarse en materias que no le llenaban y de preguntarse una y otra vez cómo sería su futuro, la salmantina María Gallego, con tan solo 25 años, ha abierto su propio negocio en una de las calles más céntricas de la capital charra. «Pasé una etapa muy dura en mi vida, me salió esta oportunidad y decidí lanzarme con todo», explica.

Normalmente, el emprendimiento va ligado a una inversión económica inicial, papeleo, plazos, un proceso de cambio y, en ocasiones, miedos e incertidumbre. Gallego, sin embargo, asegura que para ella los inicios no han sido especialmente complicados. «Lo que más me costó fue preparar todo el papeleo que había que presentar. Sin embargo, estoy muy feliz, muy ilusionada y muy contenta con lo que he hecho».

Por otro lado, la joven destaca aquellas ventajas que tiene para ella el emprendimiento. «Yo tenía muy claro que no quería trabajar para nadie y cuando quieres hacer algo, es mejor intentarlo a quedarte con la duda de si podría haber salido bien», explica Gallego.

Desde su experiencia personal, solicita más ayudas para desarrollar este tipo de proyectos. «Le pido a las instituciones que ayuden más a las personas que quieren emprender», manifiesta.