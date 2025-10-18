Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Piezas de granito, en la zona de obra, para colocar el ascensor de la Gran Vía. ALMEIDA

Segunda vida para las piezas retiradas en las escaleras de la Gran Vía

Las losas y pasos de granito se guardarán para utilizarlas en otros proyectos municipales

Belén Hernández

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:34

A medida que avanzan las obras en las escaleras de La Riojana para instalar el primer ascensor urbano de la ciudad, se guardan y protegen elementos aprovechables, como losas y peldaños de granito, para darles una segunda vida en otros proyectos municipales.

El resto de los materiales se desecha, como las columnas que flanqueaban el petril demolido para hacer hueco al elevador.

Tras analizar el material, se ha determinado que se trata de piedra artificial sin valor, por lo que no puede reutilizarse en otros espacios urbanos.

Por otro lado, el avance de los trabajos para instalar el ascensor resulta cada semana más evidente.

Si la pasada semana llamaba la atención la enorme estructura de vigas de hierro en la que se encajará la maquinaria, en estos días esa «caja» sigue tomando forma con la incorporación de los primeros mecanismos.

La instalación de un ascensor en este punto de la ciudad responde a una demanda vecinal, en concreto de los residentes del barrio del Bretón, de la zona de Canalejas y de El Rollo, para mejorar la accesibilidad hacia el centro de la capital.

