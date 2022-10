Santonja ya no lo esconde: el FACyL de este año peligra

Tras dos semanas y media de polémica, el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja (Vox), finalmente se vio obligado a responder a por qué su departamento no ha programado este año el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FACyL). Y, en sede parlamentaria, lo dejó muy claro, no hay “prisa” por solucionar el problema. Ante los temores que ya existían de que la edición de 2022 no llegue a celebrarse, no escondió que la solución no va a ser rápida.

En respuesta a una pregunta formulada por la procuradora socialista por Salamanca, Rosa Rubio, el consejero salmantino aseguró en el pleno de las Cortes de Castilla y León que “no se trata de correr”. “El FACyL tiene un problema y es evidente. Tiene un problema de personalidad, de proyecto y esa solución requiere tiempo y consultas. En ese proceso estamos”, aseguró. No dudó el máximo responsable de Cultura de la Junta de Castilla y León en culpar a sus predecesores, Ciudadanos, de esta situación. “Es uno de los problemas que hemos heredado”, defendió antes de asegurar que “era imposible solucionarlo a corto plazo”. “Era imposible porque heredamos una convocatoria de director que fue declarada desierta. Si hubiésemos hecho otra no hubiese llegado a tiempo a comienzos de octubre”, aseguró sin precisar cuándo se celebrará la próxima edición y sin aclarar si será este año.

Ante estas declaraciones, la parlamentaria regional del PSOE cuestionó si detrás del intento de “acabar con el FACyL” y ante “los cantos de zarzuela” que se han escuchado, no existe algún motivo “personal” o “los gustos” del consejero . “La cultura no entiende de ideologías”, le recriminó tras señalarle como el consejero que “dará la estocada de muerte al Festival Internacional de las Artes”. “Si el FACyL no se celebra va a dañar directamente a la economía de nuestra ciudad. ¿Eso es lo que quiere sembrar?”, preguntó Rubio tras criticar la progresiva reducción de presupuesto que ha sufrido el certamen desde su creación en 2005.

En su contrarréplica, el consejero de Cultura aseguró que los 400.000 euros que anualmente venía destinando la Fundación Siglo a este festival —frente a los 6 millones de euros de presupuesto de su primera edición— “no es una cantidad exigua hoy y aquí”. “Tenemos un problema serio para mantener abiertas bibliotecas o museos”, apuntó aludiendo al importante incremento de precios que afecta a todos los sectores. “Hay que venir a la realidad. No es posible mantener un festival con esas cantidades que están manejando”, insistió en el hemiciclo señalando que el yacimiento de Atapuerca, con más de medio centenar de nóminas de trabajadores, recibe anualmente tres millones de euros. “No se puede gastar el dinero con esa irresponsilidad. Vamos a buscar soluciones al asunto del FACyL sin empujones ni prisas, y lo haremos consultando a los ciudadanos de Salamanca, porque están implicados en todas las cuestiones intelectuales que afectan a la ciudad”, remató sin dar ningún detalle del futuro de este certamen ni sobre las fechas en las que prevé su celebración.