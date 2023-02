Santiago, el salmantino de 11 años que se hace un hueco en los musicales

Santiago Verduga es un joven actor de tan solo 11 años nacido en Guayaquil, Ecuador, pero afincado en Salamanca.

En el musical de ‘El Guardaespaldas’ que acogerá el CAEM desde el jueves hasta el domingo, Santiago interpreta el personaje de Fletcher, el hijo de la artista que debe proteger Frank Farmer, el protagonista.

¿Es su primera vez dentro del mundo del teatro ?

—No. He actuado muchísimas más veces. Empecé cuando solo tenía 5 años en la escuela de teatro de mi colegio y en Lombó Teatro, aquí en Salamanca. Desde entonces, no he parado.

¿Cómo consiguió su papel en ‘El Guardaespaldas’?

—Nos avisaron desde Lombó Teatro. Hice el casting y parece que les gusté tanto que los mismos productores me pusieron en contacto con la escuela del Musical El Rey León de Madrid. Ahora acudo a la capital todos los fines de semana para formarme en las clases de la Escuela. Puede que en un futuro, interprete a Simba en el musical.

¿Qué es lo que más le ha gustado de interpretar el personaje de Fletcher?

—He disfrutado mucho con mi papel. El personaje de Fletcher tiene una personalidad muy parecida a la mía, es travieso y muy entusiasta.

¿Qué ha sido lo más difícil de actuar en el musical ‘El Guardaespaldas’?

—Lo más difícil han sido las coreografías. Era la primera vez que participaba en un musical. Lo bueno ha sido que me encanta bailar y en uno o dos días de ensayo ya me había aprendido los pasos.

¿Cómo se siente al ser un actor tan joven?

—Muy entusiasmado, desde pequeño sé que me encanta el teatro y soy muy feliz actuando en el musical de ‘El Guardaespaldas’.

¿Qué siente al subir a un escenario como el CAEM este fin de semana? ¿Le da miedo?

—Para nada, no tengo ningún miedo, me siento totalmente preparado. Es la primera vez que actúo con esta obra y además, es en la ciudad en la que llevo viviendo cinco años así que me llena de orgullo.