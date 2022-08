Sánchez deja fuera a Salamanca de la agenda de la Presidencia Europea de España

No están claros los criterios que ha empleado el Gobierno de Pedro Sánchez para elegir las 25 ciudades que, durante el segundo semestre de 2023, albergarán las “cumbres” de ministros y jefes de estado europeos y otras reuniones que se celebrarán cuando la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE sea asumida por España por quinta vez. Pero, pese a haber demostrado en varias ocasiones su capacidad para hacerlo, Salamanca no será escenario de ninguno de estos encuentros.

La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez, que según ha podido confirmar este periódico se ha elaborado sin consultar ni al Gobierno autonómico de Castilla y León ni al Ayuntamiento de Salamanca, obvia a la ciudad del Tormes y la deja fuera de la agenda, pero sí apuesta, en el año en el que están previstas unas elecciones municipales en mayo, por otras dos capitales de provincia de esta Comunidad, Valladolid y León, casualmente gobernadas por alcaldes del PSOE.

Catorce de los 25 municipios elegidos por el Comité Organizador de la Presidencia Española de la Unión Europea como escenario de estas reuniones están gobernados por alcaldes del PSOE. De los once restantes, seis tienen Ejecutivos locales respaldados por los socialistas. Los otros son cuatro ayuntamientos a cuyo frente está el PP —uno de ellos, el de Madrid, donde, como capital de España, no se entendería que no se celebrase ninguna reunión— y un quinto, de UPN. En el comunicado que La Moncloa envió el pasado julio informando de las ciudades elegidas no se especifican los motivos por los que ha sido seleccionada cada una de estas ciudades. En esa nota de prensa se señalaba que se hacía la propuesta “en coordinación con las comunidades autónomas y autoridades locales respectivas”. No obstante, a la Junta de Castilla y León no se le preguntó, según ha podido saber este periódico. Y tanto el Gobierno municipal de Salamanca, integrado por PP y Cs, como el portavoz del principal partido de la oposición, el propio PSOE, no entienden que la ciudad del Tormes haya quedado excluida de este programa.