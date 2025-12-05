73 salmantinos regresan a la provincia gracias al 'Pasaporte de vuelta' de la Junta El programa 'Pasaporte de vuelta' impulsa el regreso de jóvenes y familias a Castilla y León

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este viernes la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden las ayudas del programa 'Pasaporte de vuelta', destinadas a facilitar el retorno a Castilla y León de quienes son originarios de la Comunidad y residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

En total, la Consejería ha destinado 988.600 euros a estas ayudas, prácticamente el 100% del presupuesto comprometido tras la ampliación de crédito, de manera que todos los solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria han recibido apoyo.

Este año se han adjudicado 290 ayudas individuales, un 38% más que en 2024. De ellas, 73 han correspondido a personas que regresan a Salamanca, convirtiéndose en la provincia con mayor número de beneficiarios.

El importe de las ayudas individuales oscila entre 2.500 y 4.800 euros, según distintos parámetros: se prioriza el retorno al medio rural, la edad del beneficiario (menores de 35 años), y que tenga hijos o personas a su cargo. El objetivo, según González Gago, es «dinamizar las zonas más despobladas de Castilla y León, favorecer la aparición de nueva actividad económica y el establecimiento de nuevas familias jóvenes, con el consiguiente rejuvenecimiento del medio rural y aumento de la población en los municipios que más lo necesitan».

En Salamanca, de los 73 beneficiarios:

- 38 retornaron a municipios del medio rural.

- 43 son mujeres, es decir, el 59%.

- 35 son menores de 35 años, y de estos, 18 han regresado a localidades rurales.

A nivel regional, del total de los 290 beneficiarios:

- 148 son menores de 35 años (51%).

- 177 son mujeres (61%).

- 118 han vuelto a municipios rurales de la Comunidad (41%).

Respecto al lugar de procedencia:

- 237 retornaron desde otras comunidades autónomas, principalmente desde Comunidad de Madrid (77), Cataluña (22), Andalucía (17) y Comunidad Valenciana (17).

- 53 regresaron desde el extranjero, sobre todo desde países europeos, principalmente Reino Unido (11), Francia (7) y Alemania (5), así como Irlanda (4) y Canadá (4).

Este incremento refleja un crecimiento del 38% en el número de beneficiarios respecto a 2024, cuando se ayudó a 210 personas, y demuestra que Salamanca sigue siendo un destino atractivo para quienes deciden volver a su tierra natal.