Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unas maletas, en una estación. E. P.

73 salmantinos regresan a la provincia gracias al 'Pasaporte de vuelta' de la Junta

El programa 'Pasaporte de vuelta' impulsa el regreso de jóvenes y familias a Castilla y León

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:14

Comenta

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica este viernes la Orden de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden las ayudas del programa 'Pasaporte de vuelta', destinadas a facilitar el retorno a Castilla y León de quienes son originarios de la Comunidad y residen en otras comunidades autónomas o en el extranjero.

En total, la Consejería ha destinado 988.600 euros a estas ayudas, prácticamente el 100% del presupuesto comprometido tras la ampliación de crédito, de manera que todos los solicitantes que cumplieron los requisitos de la convocatoria han recibido apoyo.

Este año se han adjudicado 290 ayudas individuales, un 38% más que en 2024. De ellas, 73 han correspondido a personas que regresan a Salamanca, convirtiéndose en la provincia con mayor número de beneficiarios.

El importe de las ayudas individuales oscila entre 2.500 y 4.800 euros, según distintos parámetros: se prioriza el retorno al medio rural, la edad del beneficiario (menores de 35 años), y que tenga hijos o personas a su cargo. El objetivo, según González Gago, es «dinamizar las zonas más despobladas de Castilla y León, favorecer la aparición de nueva actividad económica y el establecimiento de nuevas familias jóvenes, con el consiguiente rejuvenecimiento del medio rural y aumento de la población en los municipios que más lo necesitan».

En Salamanca, de los 73 beneficiarios:

- 38 retornaron a municipios del medio rural.

- 43 son mujeres, es decir, el 59%.

- 35 son menores de 35 años, y de estos, 18 han regresado a localidades rurales.

A nivel regional, del total de los 290 beneficiarios:

- 148 son menores de 35 años (51%).

- 177 son mujeres (61%).

- 118 han vuelto a municipios rurales de la Comunidad (41%).

Respecto al lugar de procedencia:

- 237 retornaron desde otras comunidades autónomas, principalmente desde Comunidad de Madrid (77), Cataluña (22), Andalucía (17) y Comunidad Valenciana (17).

- 53 regresaron desde el extranjero, sobre todo desde países europeos, principalmente Reino Unido (11), Francia (7) y Alemania (5), así como Irlanda (4) y Canadá (4).

Este incremento refleja un crecimiento del 38% en el número de beneficiarios respecto a 2024, cuando se ayudó a 210 personas, y demuestra que Salamanca sigue siendo un destino atractivo para quienes deciden volver a su tierra natal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 La obra que nunca para en Salamanca
  4. 4 España se retira de Eurovisión
  5. 5 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  6. 6 Así quedan las fiestas locales de 2026 en los municipios de Salamanca
  7. 7 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  8. 8 «Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
  9. 9 Los toros se cuelan otra vez en TVE
  10. 10 Los clubes pagan los platos rotos de la «jornada más negra» en el fútbol base

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 73 salmantinos regresan a la provincia gracias al 'Pasaporte de vuelta' de la Junta

73 salmantinos regresan a la provincia gracias al &#039;Pasaporte de vuelta&#039; de la Junta