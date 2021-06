Salamanca ya supera el 60% de su población total con al menos una dosis

Todos los estudios coinciden en que una única dosis ya protege al vacunado, aunque no tanto frente a la cepa india

Una espera que, en el caso de AstraZeneca es de tres meses, mientras que los vacunados con Pfizer solo esperan tres semanas. La duda que todos se formulan es cómo de protegidos están durante ese periodo.

Absolutamente todos los ensayos clínicos presentados hasta el momento ratifican que ‘vacuna puesta, vacuna que cuenta’. Es decir, desde la primera dosis ya existe un nivel de inmunización que no poseen los no vacunados, pero no lo suficiente como para confiarse.

Según los datos aportados por AstraZeneca, su producto ofrecería una efectividad cercana al 70% frente a la enfermedad sintomática con una única dosis. Las cifras de Moderna se publicaron en The New England Journal of Medicine y apuntan que la primera dosis garantiza un mínimo de protección del 52%, aunque otro estudio afirna que dejando pasar 28 días sería del 80%. Respecto a Pfizer, un estudio del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos asegura que la primera dosis alcanza una protección del 80% dejando pasar varias semanas. Sin embargo, otro trabajo elaborado en la ‘vida real’ desde Israel dice que la efectividad frente a la enfermedad sintomática es del 54%.