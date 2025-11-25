Salamanca se tiñe de morado: así se vivirá el 25-N contra la violencia de género en la capital y en la provincia La de este martes será una jornada repleta de actos institucionales, manifestaciones, propuestas culturales y acciones simbólicas que buscan reclamar unidad frente a esta lacra y reforzar la necesidad de trabajar en prevención durante todo el año

Manifestación por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del año pasado.

Clara Delgado y Corresponsales Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 07:39

Hoy, 25 de noviembre, Salamanca y varios municipios de su provincia se vestirán de morado para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada de sensibilización, reivindicación y recuerdo a las víctimas de esta lacra social que afecta a toda la sociedad.

La ciudad acogerá a lo largo del día una programación diversa, que incluye actos institucionales, culturales, manifestaciones, actividades educativas y acciones simbólicas destinadas a concienciar sobre la violencia de género y a promover la igualdad.

Acto principal en la Plaza Mayor

El acto central tendrá lugar a las 19:00 horas en la Plaza Mayor, donde responsables de diversas entidades de mujeres leerán la moción de la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). A continuación, los estudiantes del Máster en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca leerán el Decálogo contra la Violencia de Género. La ceremonia incluirá piezas musicales y concluirá con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de maltrato.

A las 20:00 horas, el Teatro Liceo acogerá el espectáculo 'Carmen vs. Carmen', de la compañía Ibérica Danza, que invita a reflexionar sobre la violencia de género a través de la danza, explorando lo humano y lo simbólico en cada personaje. Las invitaciones son gratuitas, limitadas a dos por persona y se pueden retirar en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Los asistentes recibirán, además, un calendario 2026 del CIAM, que visibiliza el papel de la mujer como trabajadora, creadora y cuidadora.

Manifestaciones y movilizaciones

El Movimiento Feminista de Salamanca ha organizado una manifestación a las 19:30 horas que partirá desde la Plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor, pero, por la mañana, UGT y CCOO han convocado una concentración en la Gran Vía a las 12:00 horas bajo el lema 'Frente a las violencias contra las mujeres, un paso adelante por entornos laborales libres de violencias machistas'. También, a las 13:00 horas, se celebrará un acto en memoria de las mujeres asesinadas en 2025, organizado por el Colegio de la Abogacía de Salamanca, con la participación de los principales equipos de fútbol de la provincia.

Acciones simbólicas y educativas

El Ayuntamiento participará en el reto 'Eres vital', promovido por Aqualia, que invita a los ciudadanos a sumar 'latidos' con gestos simbólicos formando un corazón con sus manos, en señal de apoyo a las víctimas de violencia de género. La actividad comenzará a las 11:30 horas en la Plaza Mayor, con obsequios conmemorativos para los participantes. A las 12:00 horas, se guardará un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento y se leerá un manifiesto. Al anochecer, el balcón del Ayuntamiento se iluminará en solidaridad con las víctimas.

Actividades en municipios de la provincia

Respecto a la programación de la provincia, hay que destacar que varios municipios han organizado programas propios de concienciación y sensibilización:

- Aldeatejada: el municipio se suma al 25-N con una programación centrada en la sensibilización familiar y la participación vecinal. Durante la mañana, se celebrará la lectura pública de un manifiesto por la igualdad, seguida de un minuto de silencio en memoria de las víctimas. Además, se desarrollarán talleres educativos en el centro cultural, dirigidos a niños y jóvenes, enfocados en la detección de conductas de control y la promoción de relaciones sanas. La jornada culminará con la creación de un mural colectivo en la plaza del Ayuntamiento, donde los vecinos podrán dejar mensajes de apoyo, esperanza y rechazo a la violencia de género.

- Carbajosa de la Sagrada: torneo de fútbol, juegos interactivos y una lona conmemorativa, con actividades dirigidas especialmente a jóvenes y niños.

- Guijuelo: la localidad celebrará los actos centrales del Día contra la Violencia de Género con la lectura del manifiesto y un minuto de silencio en la Plaza Mayor a las 12:00 horas. Desde ese día y hasta el 27, se repartirá material de la campaña 'Todos y todas podemos derretir el iceberg', mientras que los centros municipales ofrecerán actividades de sensibilización para distintos públicos.

- Peñaranda de Bracamonte: el municipio celebrará varias actividades de sensibilización y concienciación. A las 12:00 horas habrá lectura del manifiesto con participación ciudadana en el templete. A las 12:30, el alumnado de secundaria asistirá al teatro y debate de 'Y dale con el cuento', de Popy Vegas, en el teatro del CDS. Por la noche, sobre las 20:00 horas, se proyectará la película 'Solo para mí', de Valérie Donzelli, en el Teatro Calderón.

- Santa Marta de Tormes: la jornada comenzará con la 'Marcha por la igualdad' de escolares, seguida de actuaciones culturales como la obra de teatro 'Trama en el chalet' o de otras propuestas como el concurso 'Pequeños talentos por la igualdad' para alumnos de Primaria.

- Terradillos: la programación se desarrollará tanto en El Encinar como en el casco antiguo e incluye talleres infantiles, magia, monólogos y actos institucionales. Por la mañana, los estudiantes de 3º y 4º del IESO Quercus asistirán al monólogo 'La risa es igual para tod@s', de Asun Serra y, por la tarde, a las 17:30 horas, habrá lectura de manifiesto, minuto de silencio y la representación del monólogo 'Mujer tenías que ser' en el teatro. Además, en el casco antiguo, se realizará una segunda lectura del manifiesto y minuto de silencio a las 19:30 horas en el centro social Leonor Ruipérez.

- Villamayor: concurso de relatos, teatro playback, ofrenda floral, lectura de manifiestos y talleres dirigidos a escolares y público adulto.

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del CIAM y del CEFOL, imparte talleres de prevención de violencia de género y educación en igualdad para escolares, trabajadores municipales y funcionarios. El año pasado, estas acciones llegaron a más de 4.500 alumnos de todos los niveles educativos, con el objetivo de fomentar relaciones igualitarias y respetuosas y cuestionar estereotipos de género.