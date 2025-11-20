Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Letras de Aldeatejada iluminadas en morado. EÑE

Humor, talleres y lectura de manifiesto por el 25-N en Aldeatejada

Las citas se desarrollarán en el Centro de Día y la biblioteca

EÑE

Aldeatejada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha organizado una variada programación de actividades para sensibilizar a los vecinos sobre esta problemática. En este sentido, la cultura, el arte y el juego serán los protagonistas de una serie de actos pensados para todos los públicos.

Así, el programa comenzará este sábado, a partir de las 20:00 horas, con una tarde de humor para toda la familia en el Centro de Día, donde se presentará el espectáculo de Carlos. De forma paralela, en el mismo lugar, se ofrecerá una actividad de dibujo en vivo, en la que los asistentes podrán llevarse de recuerdo caricaturas.

El martes 25 de noviembre, las actividades continuarán con una sesión dirigida a los más pequeños en la biblioteca municipal Miguel Delibes a partir de las 18:00 horas. Asimismo, ese mismo día, a las 18:30 horas, se llevará a cabo la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Ayuntamiento.

«Convertimos el arte, la cultura y el juego en vehículos transmisores para concienciar acerca de esta lacra social. Con esta programación con actividades al alcance de todos, nos sumamos a las celebraciones de un día que persigue la eliminación definitiva de la violencia», ha afirmado la concejala de Cultura, Soraya San Juan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos nombres de moda para los bebés que triunfan en Salamanca
  2. 2 La interminable cola para comprar lotería vuelve a atravesar el centro de Salamanca
  3. 3 Una menor atendida tras desplomarse por encontrarse mareada en la Avenida de La Aldehuela
  4. 4 Franco: 50 años de la muerte del alcalde y honoris repudiado
  5. 5 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»
  6. 6 Condenado a 2,5 años de cárcel el camionero que atropelló mortalmente a otros tres transportistas cuando viajaba a Salamanca
  7. 7 El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos
  8. 8 El nuevo reto de Domingo López Chaves
  9. 9 El maestro cumple su palabra y Julio Norte vuelve a torear 58 días después
  10. 10 Una mujer herida tras la colisión entre un camión y un coche en la rotonda de la SA-20

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Humor, talleres y lectura de manifiesto por el 25-N en Aldeatejada

Humor, talleres y lectura de manifiesto por el 25-N en Aldeatejada