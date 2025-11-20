Humor, talleres y lectura de manifiesto por el 25-N en Aldeatejada Las citas se desarrollarán en el Centro de Día y la biblioteca

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, el Ayuntamiento de Aldeatejada ha organizado una variada programación de actividades para sensibilizar a los vecinos sobre esta problemática. En este sentido, la cultura, el arte y el juego serán los protagonistas de una serie de actos pensados para todos los públicos.

Así, el programa comenzará este sábado, a partir de las 20:00 horas, con una tarde de humor para toda la familia en el Centro de Día, donde se presentará el espectáculo de Carlos. De forma paralela, en el mismo lugar, se ofrecerá una actividad de dibujo en vivo, en la que los asistentes podrán llevarse de recuerdo caricaturas.

El martes 25 de noviembre, las actividades continuarán con una sesión dirigida a los más pequeños en la biblioteca municipal Miguel Delibes a partir de las 18:00 horas. Asimismo, ese mismo día, a las 18:30 horas, se llevará a cabo la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Ayuntamiento.

«Convertimos el arte, la cultura y el juego en vehículos transmisores para concienciar acerca de esta lacra social. Con esta programación con actividades al alcance de todos, nos sumamos a las celebraciones de un día que persigue la eliminación definitiva de la violencia», ha afirmado la concejala de Cultura, Soraya San Juan.