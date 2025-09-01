Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Salamanca registra el punto más frío de Castilla y León

El termómetro roza los cero grados en el arranque de septiembre

La Gaceta

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:50

El arranque de septiembre ha dejado madrugadas gélidas en varias zonas de montaña de la península, con temperaturas mínimas cercanas a los cero grados. La estación de Cabaña Verónica, en el Parque Nacional de los Picos de Europa (Cantabria), registró la más baja con 0,4 ºC a las 07:20 horas, según datos de la red de estaciones meteorológicas.

En el Pirineo aragonés, Astún-La Raca (Huesca) marcó 1,9 ºC, mientras que en el sistema Central la estación de La Covatilla (Salamanca) descendió hasta 2 ºC. Otras localidades como Cuéllar (Segovia), con 2,7 ºC, o Cap de Vaquèira (Lleida), con 3,2 ºC, también vivieron una madrugada fría, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las bajas temperaturas se repitieron en diferentes macizos montañosos: Vega de Urriellu (Asturias) registró 3,4 ºC, la misma cifra que Puerto de Navacerrada (Madrid), mientras que La Pinilla (Segovia) llegó a 3,7 ºC. En León, Cubillas de Rueda anotó 4,1 ºC, y en Asturias, la estación de Pajares-Valgrande alcanzó 4,3 ºC a las 03:40 horas.

Estos valores, propios de pleno invierno en algunos puntos, reflejan el claro contraste con las temperaturas diurnas, mucho más suaves, y anticipan un inicio de otoño marcado por la inestabilidad atmosférica y la bajada progresiva del mercurio en las zonas de montaña.

