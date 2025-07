Salamanca, refugio para obtener un carnet de conducir exprés

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 20 de julio 2025, 06:45 Comenta Compartir

Sacar el carnet de conducir nunca ha sido tarea fácil. Los exámenes, tanto teóricos como prácticos, pueden poner a más de uno en un aprieto. Una dificultad a la que a nivel nacional se suma un nuevo reto: las esperas para poder presentarse las pruebas debido a la falta de examinadores. En este contexto, Salamanca se ha convertido en un refugio para quienes quieren obtener su carnet.

«En Salamanca somos unos privilegiados con el tema de los examinadores. Tenemos la suerte de tener el número idóneos para las diferentes autoescuelas. Como es normal, en verano hay mucha más gente queriendo presentarse a los exámenes y vemos alargarse un poco la espera, pero nada que ver con otras ciudades. El tiempo promedio para examinarse es de 15 días. Mientras que en otras provincias hay listas de espera de hasta 6 meses», explica Antonio Rollán, presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES).

Esta situación impulsa a cientos de personas a elegir Salamanca para examinarse. Según señalan desde CES, más de 400 personas de otras regiones se trasladan a la provincia charra en verano para obtener su carnet de conducir.

Ese es el caso de Jorge Pérez, un joven madrileño de 19 años. «En Madrid solo para arrancar con las prácticas tenía que esperar tres meses y después me dijeron que eran otros tres meses para poder examinarme con la DGT. Un amigo me recomendó que lo hiciera en otro lugar. Al final decidí hacerlo en Salamanca y fue la mejor decisión que pude tomar. En 10 días ya estaba haciendo las prácticos y en otros 10 días ya me estaba examinando», relata.

Desde que Jorge inició su trámite hasta que obtuvo su licencia en físico transcurrió poco más de un mes. «Quedé sorprendido de lo rápido que fue todo. En Madrid una vez que te examinas suele tardar entre seis meses y un año en que te llegue el documento en físico. Tengo amigos que han tardado hasta dos años en todo el proceso. Yo en mes y medio ya tenía todo. No me lo podía creer», señala el joven.

