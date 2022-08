Salamanca rechaza fijar una tasa turística por pernoctación

La pandemia paralizó el debate sobre la tasa turística que ahora varios ayuntamientos han reactivado con el objetivo de sacar rédito al ‘boom’ viajero que se está registrando tanto en las ciudades de interior como en algunas zonas de costa. El Ayuntamiento de Sevilla ya está planteando la medida así como otras capitales de provincia como Cádiz, Málaga o Alicante con una tasa de 1 o 2 euros por noche.

Si se tienen en cuenta los últimos datos oficiales del mes de junio, la capital recibió 56.420 visitantes que realizaron un total de 93.946 pernoctaciones. En caso de que esas cifras se repitieran de media durante todo el año, el Consistorio podría llegar a ingresar una cifra que superaría el millón de euros a 1 euro y dos millones a 2 euros.

Sin embargo, el Gobierno municipal no se muestra partidario de una iniciativa que podría provocar el efecto contrario: disuadir al turista. En el año 2017 el comité de expertos sobre la financiación local abogó por fijar una tasa turística que ya en su momento no se vio con buenos ojos en el Ayuntamiento.

El concejal de Economía y Hacienda, Fernando Rodríguez, argumenta que en primer lugar debería de valorarse el encaje legal que tendría una tasa fijada por los ayuntamientos, ya que, según detalla en el caso de Cataluña y Baleares tienen una legislación autonómica precisa para ello. Al margen de esta cuestión, reconoce que el Gobierno municipal ni siquiera se lo ha planteado por los efectos perjudiciales que podría tener con el turismo. “Son gravámenes que recaen en el turista. Si queremos ser competitivos, una manera es no encarecer los costes”, detalla.

De la misma opinión es el portavoz de Cs y concejal de Turismo, Fernando Castaño, que considera una “contradicción” que mientras que en toda Europa se esté tratando de controlar la inflación, se aplique la tasa “que tire aún más al alza los precios”. “ El Ayuntamiento de Salamanca apuesta por la promoción y por recuperar y asentar las cifras prepandemia. Poner una tasa es mandar el mensaje equivocado a los empresarios del sector turístico y a los comercios en el peor de los momentos. Hay que seguir apoyándoles en vez de imaginar nuevas formas de ponerles más trabas”, incide.

Por contra, en la oposición no se mira con malos ojos esta medida siempre que fuera un apoyo “simbólico” que repercutiera en las arcas municipales y en una mejora de la actividad turística. Es la opinión del portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Luis Mateos, que cree que sería posible estudiar “una tasa moderada” que estuviera entre los 1 o 2 euros por noche siempre que la recaudación fuera “íntegra” para las arcas municipales con destino a la mejora y el mantenimiento de los recursos y actividades turísticas que ofrece la ciudad. “Al ser tan simbólica, no tendría un efecto negativo, ni disuasorio ya que no penalizaría al turista y los efectos serían beneficiosos para la ciudad”, detalla Mateos.

La portavoz de IU en el Ayuntamiento, Virginia Carrera, también ve interesante la propuesta y considera que es el “momento” de abordarla con la recuperación de los visitantes. “Puede repercutir en el sector para generar un modelo ambiental, ecológico y sostenible. Habrá que analizar una vez puesta en marcha la eficacia, pero es una buena medida para recaudar”.