Salamanca realiza cada año en torno a una decena de cirugías para extirpar el ovario con fin preventivo Los especialistas recalcan que no existe un cribado para detectar el cáncer de ovario de forma precoz

El fallecimiento de la joven actriz Verónica Echegui ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de avanzar en el campo, tanto diagnóstico como terapéutico, del cáncer de ovario, que presenta la mayor mortalidad entre los tumores ginecológicos, precisamente porque casi siempre, cuando se detecta, ya es tarde. Aunque la familia de la actriz solo ha detallado que la causa del fallecimiento ha sido un cáncer, varios medios de comunicación han especificado que el tumor estaría localizado en el ovario.

Los especialistas en Ginecología confirman que «el cáncer de ovario es temido porque, como sucede con el seroso de alto grado, no da síntomas hasta que ya está en estadios avanzados. El 70% de los casos se detecta ya en esta fase avanzada y la consecuencia es que los tratamientos disponibles van enfocados a aumentar la supervivencia, pero ya no es posible hablar de curación», explica la doctora María José Doyagüe, jefa de Ginecología del Hospital de Salamanca.

No existe un cribado de cáncer de ovario ni tampoco hay test diagnósticos que, repetidos con cierta frecuencia, permitan mantener a raya este tumor. «Tampoco las ecografías sistemáticas son útiles porque la prueba puede salir normal un día y, al cabo de un mes, encontrarse el tumor avanzado», puntualizan.

Los síntomas que se asocian con este tumor son la sensación de presión en el abdomen, dolor abdominal, sensación de llenarse rápidamente al comer y cambios en la frecuencia con la que se va al baño.

Estos condicionantes —la ausencia de síntomas claros hasta los estadios más avanzados y la inexistencia de cribados generalizados— convierten al cáncer de ovario en el tumor ginecológico con mayor tasa de mortalidad.

Existe un pequeño porcentaje de mujeres en las que sí se pueden emprender acciones preventivas. «Hay familias con antecedentes de cáncer de ovario o con predisposición genética, pero son variantes muy poco frecuentes», asegura Doyagüe.

En esos casos se puede recurrir a una ooforectomía —extirpar los ovarios de manera preventiva—, pero deben ser casos muy seleccionados porque una cirugía de este tipo tiene luego importantes consecuencias en la salud femenina. Por este motivo, se vigila que sean mujeres que pertenezcan a familias con mutaciones, que se trate de un determinado tipo de tumor y que tengan una edad a partir de los 40 años, «para que ya hayan cumplido su deseo genésico —la voluntad de ser madre— antes de proceder a quitar los ovarios o las trompas». «El problema es que lo más probable es que la mayor parte de los casos no se deba a una mutación genética familiar, y ese es el caballo de batalla», reflexiona la ginecóloga salmantina.

Desde el Complejo Asistencial se indica que las cirugías profilácticas para retirar ovarios en mujeres con un riesgo genético especial de sufrir cáncer pueden rondar «la decena cada año».

Para el afrontamiento de ese 70% de casos en los que el tumor se detecta en fases avanzadas, el Hospital de Salamanca cuenta con un equipo multidisciplinar integrado por miembros de cirugía hepatobiliar, coloproctología y ginecología oncológica, que está llevando a cabo intervenciones con muy buenos resultados en cuanto a las tasas de supervivencia. «La cirugía que se está realizando en Salamanca, complementada con la quimioterapia, está funcionando bien», apunta María José Doyagüe.

Durante los últimos años han ido apareciendo distintas moléculas en el campo de la Oncología médica que están cambiando el paradigma del cáncer de ovario. «Hace años era un diagnóstico fulminante, mientras que ahorase están consiguiendo supervivencias por encima del 50% al cabo de cinco años» comenta María José Doyagüe. La ginecóloga lamenta que, por el momento, todavía no se poseen fármacos que sean capaces de curar ese tipo de cáncer en fases avanzadas.