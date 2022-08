Salamanca, principal candidata a Capital Mundial de las Artes Escénicas 2023

La candidatura de Salamanca a Capital Mundial de las Artes Escénicas en 2023 cobra fuerza. Aunque formalmente se presentará en octubre, es la principal opción que tienen sobre la mesa la Unesco y el Instituto Internacional de Teatro (ITI) para 2023.

Según explica Alberto García Castaño, miembro del Consejo Ejecutivo del ITI/Unesco, las primeras ciudades a las que se concedió esta distinción en 2018 fueron Shanghai (China) y Breslavia (Polonia). Sin embargo, ninguna de ellas llegó a albergar los actos vinculados a esta designación debido a la llegada de la pandemia. Y, aunque se proyectaba que lo hiciesen en 2023, ahora se considera poco factible.

Por un lado, las duras medidas adoptadas por el Gobierno chino para hacer frente a la covid impiden una celebración de este tipo en Shangai, donde se ha limitado la movilidad al máximo y está muy limitada la entrada de extranjeros. Por su parte, la ciudad polaca ya ha expresado sus dificultades para sacar adelante una efeméride de este tipo teniendo en cuenta la crisis humanitaria que están viviendo con la llegada de miles de refugiados ucranianos.

Si bien es cierto que aún no ha renunciado abiertamente a seguir adelante, sí ha manifestado sus preferencias por posponer un capitalidad que llevaría asociado un incremento de los espectáculos, congresos y jornadas vinculadas a las artes escénicas. Ante este escenario, en la última reunión del comité ejecutivo que tuvo lugar en Dubai se planteó la precandidatura de Salamanca, que como Breslavia tiene a su favor que ya fue Ciudad Europea de la Cultura en 2016.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca se está trabajando actualmente en la candidatura que se presentará en la próxima reunión de la ejecutiva de la ITI/Unesco, en la que, además de analizar la oferta cultural, el bagaje y la infraestructura de la que dispone la capital del Tormes para ser Capital Mundial de Artes Escénicas, planteará sus condiciones para que pueda llegar a serlo en 2023.

Dado el interés del organismo internacional y del instituto por impulsar este título que fue creado en 2013 y que, por ahora, no ha llegado a acoger ninguna ciudad, y teniendo en cuenta que las primeras capitales designadas no se encuentran en las mejores condiciones para hacerlo el próximo año, Salamanca es hoy la principal alternativa. Precisamente por ello, algunas fuentes próximas al ITI señalan que no se espera que la Unesco sea especialmente exigente con el esfuerzo inversor que se pedirá la ciudad del Tormes.

En la visita que el pasado 20 de junio realizó a Salamanca el vicepresidente del Instituto Internacional del Teatro ITI/Unesco y presidente para Europa, Fabio Tolledi, se llevó una buena impresión. Precisamente su estancia coincidió con el espectáculo “Carmina Burana” en la Plaza Mayor por parte de casi 400 integrantes de coros y escuelas de música de la ciudad.

Según explica García Castaño, la participación y la implicación de las diferentes instituciones, asociaciones y centros culturales del municipio es uno de los factores que valorará la Unesco. Aún así, no hay nada decidido y previsiblemente no lo habrá, al menos, hasta octubre.