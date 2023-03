Salamanca pierde casi 6.000 electores

Cada vez son menos los salmantinos llamados a las urnas para elegir a alcaldes y concejales. El censo electoral no deja de adelgazar. Respecto a mayo de 2019, cuando se celebraron los anteriores comicios municipales, el número de salmantinos con derecho al voto en la provincia —censo electoral de españoles residentes en España (CER)— se ha reducido en casi 6.000 personas, un 2,2%, conforme a los últimos datos publicados por la Oficina del Censo Electoral, integrada en el Instituto Nacional de Estadística (INE). No solo el descenso de la natalidad y el éxodo a otras provincias —principalmente por motivos de trabajo— son las causas, la emigración a otros países también tiene un peso importante. En los últimos cuatro años, los salmantinos incluidos en el censo electoral de residentes en el extranjero (CERA) han aumentado casi en más de un millar (1.094). Son un 3,6% más. Si bien estos tienen derecho al sufragio en las elecciones europeas, generales y autonómicas, no pueden votar en las locales, precisamente porque no residen en las localidades en las que se van a conformar nuevas corporaciones. No se trata de un incremento puntual, en las últimas dos décadas casi se ha duplicado el número de salmantinos que viven fuera de las fronteras españolas. Desde la elecciones de 2003, los charros que no residen en territorio nacional se han incrementado un 73% —han pasado de 18.205 a 31.552—.

El pasado 1 de febrero, el CER contabilizó en la provincia de Salamanca 268.327 españoles con derecho al sufragio en las próximas municipales. En mayo de 2019, había 274.299, según el mismo censo. Se trata de un paso más en la “sangría” poblacional, que comenzó hace más de dos décadas. Si se compara con los primeros comicios locales de este siglo, en 2003, la cifra era de 291.928 electores. Ahora son 23.601 menos, un 8%.

A lo largo de esta legislatura, a diferencia de Salamanca, España ha sumado electores. Hay 282.942 españoles más, un 0,8%, que podrán votar el 28-M. Salamanca está en el “top 10” de las provincias donde más desciende la cifra de ciudadanos con derecho al sufragio. Es la séptima del país en la que más descenso se ha experimentado en estos últimos cuatro años, solo por detrás de Zamora, Palencia, Lugo, León, Orense y Asturias.

Pero en las urnas para elegir las corporaciones locales no solo pueden votar los salmantinos que viven en España, sino también los extranjeros residentes en la provincia que sean ciudadanos de la Unión Europea (UE) o de otros países que tengan acuerdos en este sentido con España —como son Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú, Reino Unido, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda—. Son 947 personas las que se encontrarían en esta situación y además estarían empadronadas en municipios de la provincia, conforme a la última actualización del CERE. Más de la mitad de la población integrada en este censo procede de Portugal y Rumanía. Y tanto los franceses como los italianos superan el centenar.

La pérdida de población que ha experimentado la provincia durante los últimos cuatro años tiene otra consecuencia para la cita electoral del próximo 28 de mayo. Como ya publicó LA GACETA, en esa convocatoria se elegirán 2.036 concejales para los 362 ayuntamientos de la provincia. Serán 16 menos que en 2019, cuando fueron 2.052. Son 17 los municipios que el próximo mandato reducirán en dos miembros el número de integrantes de sus corporaciones, mientras que otros nueve consistorios sumarán dos.