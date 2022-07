Salamanca, la tercera provincia del país con mayor aumento de fallecidos respecto a 2021

Solo en ocho de las 26 semanas que analiza el INE se han registrado menos muertes que el año anterior. También es evidente un incremento de los fallecimientos en la provincia respecto al último ejercicio anterior a la covid. Frente a los 2.116 decesos notificados en los primeros seis meses de 2019, este año se han contabilizado 248 más, un 11,71% más. Es evidente, por el contrario, el importante descenso que se ha experimentado respecto al peor año de la pandemia. Aunque la emergencia mundial no llego hasta mediados de marzo, solo en la primera mitad de 2020, fallecieron 596 personas más, un 25%, que este año.

El Instituto Nacional de Estadística no precisa los motivos, pero, a partir de las defunciones inscritas en los Registros Civiles, ha contabilizado en la primera mitad del año —las 26 primeras semanas— 325 fallecidos más en la provincia que en el mismo periodo de 2021. Representa un incremento de la mortalidad de casi el 16%, ya que, frente a las 2.039 defunciones notificadas en el primer semestre del pasado año, de enero a junio de 2022 ya han sido 2.364, según recoge la Estadística de Estimación de Defunciones Semanales del INE actualizada la pasada semana. De hecho, solo hay dos provincias en toda España en el que se detecte un exceso de mortalidad superior al de Salamanca. Son la comunidad uniprovincial de Cantabria (19,61%) y Albacete (18,18%).

Habrá que esperar a la publicación de los datos correspondientes a julio para saber si las olas de calor se traducen en un nuevo exceso de mortalidad, como apunta el Instituto de Salud Carlos III. Al margen de esto, los motivos por los que en 2022 ya han muerto 325 más que el año anterior no están claros. Conforme a los datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, desde el 1 de enero se han certificado 233 fallecimientos en el Complejo Hospitalario de personas contagiadas de covid, lo que no significa que el motivo principal del fallecimiento fuese el virus. De hecho, en las semanas de mayo y junio cuando comenzó a detectarse un repunte de los contagios no se percibe un exceso de mortalidad superior a los meses anteriores, por lo que tampoco se puede establecer una correlación.