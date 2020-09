La provincia de Salamanca ya duplica el umbral por el que la OMS se guía para evaluar si una zona ha perdido el control de la pandemia, que es un 5% de tasa de positividad.

Según la Organización Mundial de la Salud, si por cada 100 PCR realizadas, el número de positivos detectados es superior a 5 deberían encenderse las alarmas porque se considera improbable tener tanta puntería y significa que no se están detectando todos los casos.

Durante los últimos siete días la tasa de positividad en Salamanca es del 12%. Se han realizado 5.545 PCRs y el número de positivos han sido 667.

Las cifras de Salamanca son ligeramente inferiores a la media nacional, pero en todo caso, bastante por encima de lo que la OMS considera ideal.

El portal estadístico fundado por Max Roser, Our world in data, interpreta la alta tasa de positividad de España como un síntoma de que los casos confirmados en el país representan sólo una pequeña parte de todos los contagiados reales que hay en el país y que se están ‘escapando’ por insuficiente número de test y rastreadores. La segunda advertencia de lo que no está viendo España es que la velocidad de transmisión del virus sería mayor de lo que el sistema de vigilancia de sus comunidades es capaz de detectar.

Todas las provincia de Castilla y León estarían por encima de este listón del 5%. La Consejería de Sanidad explicó la pasada semana que la política en materia de PCR de la Comunidad se centra en el estudio de los positivos y sus contactos, “de ahí que haya más probabilidades de encontrar contagios” que en aquellos países -o comunidades de España- donde se realizan rastreos menos concisos.

A priori puede resultar un dato contradictorio porque parece ‘penalizar’ a quienes más contagios detectan, pero que critica este informe son las políticas que se ciñen a lo más obvio. Los especialistas aseguran que hay que mantener esas estrategias que, como la de Castilla y León, sí dan resultado a la hora de encontrar positivos, pero sumándole otras que no van tanto a lo seguro, pero localizan casos que ni tienen síntomas, ni son contactos directos de positivos.

En Asturias, por ejemplo, si una persona resulta positivo y durante el rastreo se detecta que había visitando un determinado bar, se realizan PCR entre los clientes habituales del establecimiento, independientemente de que no hayan estado en contacto directo con el sujeto.

También es práctica habitual en otras comunidades que al visitar restaurantes, peluquerías u otros negocios se pidan los datos de contacto del cliente, por si fuera necesario llamarle en el futuro para realizarle una PCR.

Los epidemiólogos puntualizan que para reducir este indicador no basta con realizar muchas PCR, sino que el número de rastreadores debe estar en proporción al volumen de pruebas. De hecho, la tasa de PCR por cada 100.000 habitantes en Castilla y León —según la última actualización del Ministerio de Sanidad— es de 1.720 test. La cifra está por encima, incluso, que la de Asturias (1.552), que es la única comunidad con una ratio de positividad óptima: 2,7%.

La Comunidad con los peores números, con diferencia, es Madrid: con una tasa de positividad de 21,4% y una de las peores ratio de rastreadores por habitante de toda España.