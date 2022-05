Sacyl aplicará criterios objetivos para evitar la picaresca en las horas extra de los sanitarios

Sanidad desea ponerlo en marcha a finales de este mes, pero aún debe sentarse a negociar los flecos con los sindicatos

Los pagos por trabajar por la tarde tendrían dos premisas: que sea algo voluntario y que exista la total garantía de que esos profesionales han sido totalmente eficientes durante su jornada ordinaria. Es decir, se van a marcar unos indicadores de rendimiento para evitar la temida picaresca: que un profesional se acomode por la mañana, no rinda al máximo, y encima cobre por acudir por la tarde.

Los criterios serán “exigentes y objetivos” y serán aplicables para médicos, enfermeras, celadores, técnicos, etc.

Antes de activar el plan de choque hay que cumplir con la obligación legal de negociar con los sindicatos. “Está claro que esto es algo que tienen que hablar con nosotros para garantizar que no haya discriminaciones por hospitales o de otro tipo, pero la realidad es que solo se ha mencionado. Todavía no hemos empezado a hablarlo”, explica el presidente de CESM, Tomás Toranzo. El dinero que le puede costar a la Junta de Castilla este proyecto es muy elevado, pero a nivel interno se ha llegado a la conclusión de que se ha llegado a un punto en el que si no se aplican medidas extraordinarias no hay solución. Aunque se rindiera al 100% por las mañanas, harían falta las tardes para atender el excedente de pacientes.