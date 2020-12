Rubén Moreno, el salmantino que triunfa en la televisión en Estados Unidos

El primer Emmy fue el que mejor le supo. No se lo esperaba. Pero el periodista salmantino Rubén Moreno, que lleva 16 años afincado en EEUU, acaba de recibir su cuarto Emmy por el mejor informativo matutino en Los Ángeles, emitido como “A Primera Hora” y “Noticias Univision 34”. Si llega un quinto, ya no le entrará en la vitrina de su casa, bromea el redactor en una conversación telefónica, agradecido por este nuevo reconocimiento de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. El salmantino también ha visto premiado anteriormente su trabajo por una retransmisión del Desfile de las Rosas y un programa en colaboración con la NASA.

La competencia por este galardón que premia la excelencia en la televisión estadounidense y equivale al Oscar en el cine, fue barrida por el equipo de una veintena de personas en el que se integra Rubén Moreno, que ha apostado en esta ocasión por un formato con “más noticias para la comunidad”. Sus compañeros le llaman “el hombre de la RAE” y muchos le consultan cómo acentuar o cómo se traducen determinadas palabras, un mote que le viene tras compartir una parodia de José Mota que tuvo mucho éxito entre sus compañeros.

Rubén Moreno se licenció en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pontificia en 2001 y se fue a EEUU por amor, tras conocer a su primera mujer. Antes de desembarcar en televisión y en el premiado informativo que se emite de 5 a 7 de la mañana, el periodista salmantino se fogueó como reportero de prensa escrita, viviendo experiencias profesionales tan interesantes como informar sobre las elecciones presidenciales, una etapa con muchos viajes y en la que disfrutó mucho.

Salir en pantalla es ahora su reto pendiente, aunque le piden que tenga un acento “más neutro”, algo que choca al salmantino, que ya trabajó en la Televisión Comarcal de Peñaranda y no ha perdido el acento castellano. “La verdad es que no puedo neutralizarlo. No puedo decir “grasias” con “s”. Aquí la comunidad es latina, con mexicanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos... mientras que en la costa este de EEUU hay puertorriqueños, cubanos y otras nacionalidades. Pero detrás de las cámaras tampoco me ha ido tan mal”, confiesa el periodista.

Rubén Moreno apunta que, en cuanto a la pandemia de coronavirus, EEUU está en un nivel crítico, con récords diarios. Solo en su condado son 10 millones de habitantes; está permitido viajar y no hay multas, salvo que descubran una fiesta clandestina, como sucedió el otro día con un sheriff que se topó con 158 personas reunidas ilegalmente. El Día de Acción de Gracias, que se festejó el último jueves de noviembre, ha tenido su efecto multiplicador, aunque el salmantino decidió celebrarlo solo con su esposa y sus tres hijos, dentro de su propia burbuja familiar.

Rubén Moreno también se muestra esperanzado con el cambio de presidencia en EEUU cuando en enero tome el relevo Joe Biden. “Donald Trump vino a romper el país, a deshacer las políticas de Barack Obama y con una política contra los inmigrantes. Y eso que EEUU es un país de inmigrantes y los propios ancestros de Trump son inmigrantes. La gente está cansada de Trump y de estos cuatro años de pan y circo”, afirma desde Los Ángeles.