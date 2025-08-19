Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Panorámica de la inundación en la Plaza de Toros.
Panorámica de la inundación en la Plaza de Toros. FOTO: OBES / VÍDEO: ELOÍSA

La rotura de una tubería anega el entorno de La Glorieta

La empresaria concesionaria se encuentra trabajando para subsanar la incidencia

La Gaceta

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 21:11

La rotura de una tubería de fibrocemento ha anegado el entorno de La Glorieta en la tarde de este martes, obligando a intervenir a la empresa concesionaria para subsanar la incidencia.

Según fuentes municipales, ninguna vivienda de las inmediaciones se ha visto afectada por el problema.

