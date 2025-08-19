La rotura de una tubería anega el entorno de La Glorieta
La empresaria concesionaria se encuentra trabajando para subsanar la incidencia
La Gaceta
Salamanca
Martes, 19 de agosto 2025, 21:11
La rotura de una tubería de fibrocemento ha anegado el entorno de La Glorieta en la tarde de este martes, obligando a intervenir a la empresa concesionaria para subsanar la incidencia.
Según fuentes municipales, ninguna vivienda de las inmediaciones se ha visto afectada por el problema.
