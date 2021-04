El colectivo de los jóvenes está muy machacado, pero un altísimo número decidió dar el paso en el momento más duro para ayudar a los demás”. La directora provincial de Voluntariado de Cruz Roja, Laura Marcos, defiende un año después del primer confinamiento la labor que realizaron: el 48% de los que recibimos tenía entre 20 y 24 años . Son aquellos que optaron por romper el confinamiento para echar una mano en un momento en el que la principal franja de edad que posee la organización no podía prestar ayuda presencialmente. “Hicieron otro tipo de trabajo de llamadas de seguimiento, apoyo escolar, pero todos los mayores de 55 años no podían hacerlo presencialmente”.

Ana Fernández: “Atendí a un médico contagiado para desahogarse por el miedo que tenía por su mujer embarazada”

La labor de Ana no se limitó al Centro de Personas sin Hogar. También formaba parte de los voluntarios que se encargaban de dar un apoyo emocional a las personas que llamaban. Una se le quedó grabada. “No se me olvidará la voz de un médico que había cogido la covid y era una persona súper activa. Se había aislado y toda su familia estaba preocupada por su estado de salud. Sin embargo, a él lo único que le preocupaba era que su mujer embarazada estuviese sola y hubiese tenido riesgo de haberse contagiado. Llamaba solo para desahogarse, algo que no podía hacer con sus parientes para no preocuparles”.

El regreso al voluntariado en plena pandemia. El caso de Juan Santa Martina es diferente. Fue voluntario hace años pero a sus 46 años la pandemia le pilló en Salamanca en casa de sus padres. “Me apetecía colaborar y el 20 de marzo llamé para ver cómo podía prestar algún tipo de ayuda”. Su experiencia como psicólogo le permitió ser un pilar dentro del teléfono de atención emocional creado por Cruz Roja, el primero de todas las instituciones en ponerlo en marcha. “Por una parte era difícil y por otra fácil porque la gente se enfrentaba a una situación que tú también estabas viviendo”, reconoce.