Rivero carga contra el ministro de Universidades por imponer ‘reformas innecesarias’

“El Ministerio no nos ayuda”, se lamentó el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, tras conocer por el portal de ‘Gobierno Abierto’ las primeras versiones de los borradores de los reales decretos de organización de departamentos y de ámbitos de conocimiento.

El ministro Joan Subirats apuesta por departamentos universitarios más grandes, con entre 35 y 50 docentes, en lugar de los 12 actuales, y elimina las áreas de conocimiento para impulsar la adscripción a ámbitos generales y menos especializados.

“Expreso un punto de vista crítico porque los borradores afectan a la autonomía universitaria, a la capacidad de autoorganización y generan nuevas perturbaciones en las universidades, además de obligar a invertir esfuerzos en asuntos que no son prioritarios”, aseguró Rivero e insistió en la imposición por parte del Gobierno de procesos de reestructuración interna “innecesarios”.

“Me he expresado en ese sentido cuando se me ha consultado, así que espero que no salgan aprobados los reales decretos”, apuntó el rector.

Los borradores no han gustado tampoco a la comunidad académica de Salamanca. En la Universidad salmantina hay casi 60 departamentos universitarios y muchos de ellos no llegan a los 35 profesores que, como mínimo, deberán tener los departamentos según el proyecto de Subirats. Es el caso del de Biblioteconomía y Documentación, aunque se salvaría de fusionarse con otro departamentos ya que, como recuerda su directora, Yolanda Martín, el borrador fija como excepción los departamentos formados por profesores de la misma área. “Estamos tranquilos”, asegura. Numerosos departamentos comparten la misma situación, como el de Filosofía, Lógica y Estética que dirige Ana Cuevas. “Supongo que pensarán en algún tipo de eficiencia económica, pero no creo que la haya”, comenta Cuevas y recuerda que los directores de departamento tienen un complemento de 422 euros brutos y de 227 euros brutos el del secretario.