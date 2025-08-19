Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La respuestas a las dudas sobre la nueva tarjeta Buscyl: ¿Dónde recargar? ¿Puedo recuperar el dinero?

36.574 mayores de 15 años han pedido la Buscyl y se espera que les llegue en los próximos días

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Salamanca

Martes, 19 de agosto 2025, 11:40

A partir del 1 de septiembre viajar en autobús metropolitano será gratuito para todos los empadronados en Castilla y León. Con ello dejarán de funcionar los actuales bonobuses y títulos de viaje y quien no disponga de la nueva Buscyl tendrá que pagar el billete completo. Ante la proximidad de esos cambios y el hecho de que la mayoría de los solicitantes de la nueva tarjeta todavía no la han recibido, la inquietud ha empezado a extenderse entre los viajeros, porque además desde la semana pasada ya no es posible recargar los bonobuses de la red de cercanías aún en vigor en los propios vehículos.

A continuación respondemos a las cuatro preguntas más comunes entre los usuarios.

¿Dónde puedo recargar la tarjeta del autobús metropolitano?

En los autobuses ya no es posible, pero hasta el 31 de agosto se puede seguir haciéndolo en la estación de autobuses y en el número 42 de la Gran Vía, según informan los operadores.

¿Qué pasa con el dinero de la tarjeta que no he gastado?

La Junta de Castilla y León explica que procede devolver el dinero al usuario. Serán los operadores quienes tengan que hacerlo. En el caso de Salamanca se devolverá el dinero en las oficinas del Metropolitano.

¿Se ha enviado ya alguna tarjeta buscyl de mayores de 15 años?

Las solicitudes de tarjetas se están tramitando y las tarjetas se enviarán en los próximos días, o semanas en el caso de los que la hayan pedido más recientemente, según la Consejería de Movilidad. Llegarán a los usuarios por correo postal.

¿Puedo recuperar el dinero del abono anual que ya he pagado?

Sí, los usuarios pueden recuperar el dinero correspondiente al último cuatrimestre del año. «Procede devolver el dinero, pero serán los operadores los que tengan que hacerlo», apunta la administración autonómica.

