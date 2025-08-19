La tarjeta del metropolitano ya no se recarga en los buses y el dinero no gastado se devolverá En la estación y el punto de venta de Gran Vía todavía se puede ampliar el crédito del bonobús

A partir del 1 de enero viajar en autobús metropolitano será gratuito para todos los empadronados en Castilla y León. Con ello dejarán de funcionar los actuales bonobuses y títulos de viaje y quien no disponga de la nueva Buscyl tendrá que pagar el billete completo. Ante la proximidad de esos cambios y el hecho de que la mayoría de los solicitantes de la nueva tarjeta todavía no la han recibido, la inquietud ha empezado a extenderse entre los viajeros, porque además desde la semana pasada ya no es posible recargar los bonobuses de la red de cercanías aún en vigor en los propios vehículos. Quienes se queden sin dinero en su tarjeta monedero podrán seguir recargándolo hasta el 31 de agosto pero solo en la estación de autobuses y en el punto de venta situado en el número 42 de Gran Vía, según informan las operadoras.

Los viajeros que, por el contrario, tengan dinero en sus bonobuses que no vayan a consumir antes del 1 de septiembre no lo perderán. Según fuentes de la Consejería de Movilidad, serán las operadoras que prestan los servicios de transporte entre los diferentes municipios del alfoz las que tendrán que reintegrarlo a los usuarios. «En el caso de Salamanca, se devolverá en las oficinas del transporte metropolitano», explican desde la Junta de Castilla y León. Comenzarán a hacerlo a partir del 1 de septiembre, tal y como se informa en carteles que se han colgado en los autobuses. Pero no solo se reembolsará a los viajeros el dinero que queda en las tarjetas monedero, sino también la parte proporcional al último cuatrimestre de quienes hayan pagado el abono anual. La devolución la realizarán también las empresas a partir del próximo mes.

Aunque rellenaron el formulario hace semanas, muchos salmantinos continúan esperando que la administración autonómica les envíe la nueva tarjeta que deberán utilizar a partir del 1 de enero. Fuentes de la Junta de Castilla y León aseguran que, al margen de las 8.385 remitidas ya a menores de 15 años de la provincia, ya se han enviado algunas a viajeros mayores de esta edad. «Se están tramitando y llegarán los envíos en los próximos días, o semanas en el caso de los que las pidan en estos días», señalan desde Movilidad transmitiendo tranquilidad a quienes todavía no la han recibido. Quienes la hayan solicitado, tendrán que estar atentos a su buzón, ya que se envía por correo postal.

Tan solo por detrás de Valladolid, Salamanca es la provincia de Castilla y León en la que más personas se han dado de alta en el nuevo sistema Buscyl de la Junta, una realidad vinculada con la importancia que tiene en ella la red metropolitana. Conforme a los datos facilitados por la administración regional, en esta provincia han solicitado la tarjeta 36.574 personas.

Hay que recordar que la tarjeta Buscyl ya funciona para los menores de 15 años desde el pasado 1 de julio. Son 8.385 los niños y adolescentes que no han superado esta edad los que cuentan con este documento que les permite viajar en el transporte metropolitano sin pagar ni un euro. La medida se extenderá al resto de los empadronados en Castilla y León a partir del 1 de septiembre, así lo comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El siguiente paso, que se prevé dar antes del 1 de noviembre, será extender la gratuidad a las líneas de autobús interurbano que son de titularidad autonómica. Son más de 4,3 millones de desplazamientos los que el pasado año se realizaron en Salamanca en las líneas de transporte de la Junta, una cifra que con la implantación de la gratuidad es más que probable que aumente.

En 4 preguntas

¿Dónde puedo recargar la tarjeta del autobús metropolitano?

En los autobuses ya no es posible, pero hasta el 31 de agosto se puede seguir haciéndolo en la estación de autobuses y en el número 42 de la Gran Vía, según informan los operadores.

¿Qué pasa con el dinero de la tarjeta que no he gastado?

La Junta de Castilla y León explica que procede devolver el dinero al usuario. Serán los operadores quienes tengan que hacerlo. En el caso de Salamanca se devolverá el dinero en las oficinas del Metropolitano.

¿Se ha enviado ya alguna tarjeta buscyl de mayores de 15 años?

Las solicitudes de tarjetas se están tramitando y las tarjetas se enviarán en los próximos días, o semanas en el caso de los que la hayan pedido más recientemente, según la Consejería de Movilidad. Llegarán a los usuarios por correo postal.

¿Puedo recuperar el dinero del abono anual que ya he pagado?

Sí, los usuarios pueden recuperar el dinero correspondiente al último cuatrimestre del año. «Procede devolver el dinero, pero serán los operadores los que tengan que hacerlo», apunta la administración autonómica.