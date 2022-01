Reivindicación para que el covid de un niño otorgue la baja a uno de los padres

En plena avalancha de contagios y con la vuelta al cole, muchos padres se han encontrado con el mismo dilema: no pueden dejar a sus hijos solos en casa, pero no podemos faltar al trabajo porque al estar vacunados, aunque se sea contacto estrecho no se obtiene una baja médica. Una madre salmantina a la que se han unido rapidamente más de cien familias, la mayoría de Salamanca, ha abierto una campaña de firmas a través de internet en la que exigen que a los padres y madres de niños confinados se les reconozca la baja laboral, y al mismo tiempo, las empresas estén protegidas frente a la avalancha de contagios que se prevé durante las próximas semanas. “Si se nos pide responsabilidad individual -señala Patricia García, impulsora de la iniciativa- debemos poder estar amparados por nuestras leyes para cumplir con esta y no dejar al libre albedrío de las empresas las actuaciones que deben darse desde el Ejecutivo”.

El origen de la protesta surge con un caso individual, pero que es extensible a la mayoría de los padres salmantinos. Patricia tiene una hija de 4 años y ambas están confinadas tras haberse contagiado por coronavirus. A esta profesora salmantina se le cumplía el miércoles el periodo de baja y este jueves el médico le debería dar el alta si consideraba que está en condiciones de volver a las aulas. Sin embargo, su hija, no vacunada, tiene síntomas y debe seguir aislada ya que el positivo se lo detectaron varios días después del de la madre. “¿Quién va a cuidar de mi hija si tiene tos y síntomas de coronavirus para contagiarse? ¿Las autoridades me están recomendando que lleve a mi hija a trabajar contagiada o que tenga que coger permisos no retribuidos para atenderla?”. En muchas empresas se plantea el teletrabajo, pero en el caso de la docencia, como otros muchos, la presencialidad es obligada. “Necesitamos que haya cambios tanto por los afectados como por las empresas porque estas circunstancias se van a repetir todos los días en las próximas semanas”, detalla.

Hay una diferencia fundamental respecto a lo que fue la ‘vuelta al cole’ el pasado curso: en aquella ocasión si había un niño contagiado y los padres eran contactos estrechos, todos debían guardar cuarentena y tenían derecho a la baja. Sin embargo, en este caso esa situación no se produce ya que el protocolo del Ministerio de Sanidad señala que solo deben guardar cuarentena los positivos (7 o 10 días con síntomas) y no los contactos estrechos, salvo sanitarios.