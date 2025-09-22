La reina Letizia preside en Salamanca el evento mundial sobre financiación del cáncer: No podemos bajar la guardia« Su Majestad visitará primero el Centro de Investigación del Cáncer y posteriormente el World Cancer Research

«No podemos bajar la guardia. Necesitamos más fondos para el cáncer y estamos viendo que proyectos de Estados Unidos e Inglaterra ya se están cortando». El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Ramón Reyes, ha hecho un llamamiento para que la financiación del cáncer y la investigación básica sigan siendo unas prioridades con motivo de la celebración este martes en Salamanca del 'World Cancer Research', un evento internacional que reunirá a expertos internacionales. Reyes ha recordado que los tumores siguen siendo la principal causa de muerte en España, aunque hayan avanzado los datos de supervivencia.

La reina Letizia presidirá el evento en el edificio Dioscórides, como presidenta de honor de la AECC (12:30 h.), y antes visitará el Centro de Investigación del Cáncer (CIC) a las 11:30 h. y sus proyectos con motivo del 25 aniversario. Su director, Xosé Bustelo, ha hecho también un llamamiento ante la «pérdida del interés en los países occidentales por la investigación básica», una cuestión fundamental en la que está percibiendo un adelanto en países del Este o gigantes como China. «Sin investigación —incidió— no hay innovación». El centro que dirige ha obtenido recientemente la Acreditación Centros de la Fundación Científica de la AECC como un impulso a los centros de excelencia.

Bustelo ha recordado que la financiación de la investigación se encuentra al mismo nivel que hace doce años y lanzó el interrogante sobre los fondos europeos de regeneración que aglutinan gran parte de la dotación del Ministerio de Ciencia y que finalizarán el próximo año.

En la misma línea, Sandra Blanco, investigadora del CIC ha destacado la importancia de la financiación pero también de realizar proyectos internacionales y colaborativos que permitan acceder a concursos competitivos más importantes y con una mayor dotación. «Hay que dar visibilidad y apoyo al trabajo que se hace desde la ciencia», añadió.

El director de la AECC en Salamanca, Ángel Losada, ha incidido en la visibilidad de que sea Salamanca la ciudad elegida para acoger un evento internacional y que sea el «epicentro mundial de la investigación en cáncer». Las últimas ciudades que han acogido esta cita mundial han sido Nueva York, Londres o Milán. Así, recordó que actualmente desde la asociación se apoya a la investigación a través de 21 ayudas adjudicadas con cerca de 8 millones.