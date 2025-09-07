La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer La capital reunirá el 23 de septiembre a los principales expertos a nivel mundial

La reina Letizia volverá a Salamanca el próximo 23 de septiembre para presidir el 'World Cancer Research Day', un evento mundial que tiene como objetivo unir a instituciones, investigadores, pacientes y sociedad para hacer frente al cáncer a nivel mundial. El evento se celebrará en el Edificio Dioscórides de la Facultad de Biología de la Universidad de Salamanca.

La cita internacional es liderada por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) pero cuenta con el apoyo de más de cien entidades internacionales, más de 12.000 investigadores y cientos de miles de personas en todo el mundo. La reina es la presidenta de honor de la AECC y de su fundación científica y estará presidiendo el evento, tal y como ha podido confirmar este periódico. No obstante, la oficialidad la dará la propia Casa Real cuando lo notifique en la agenda pública que se publica cada viernes con los actos de la siguiente semana.

Aunque el evento a nivel planetario tiene corta trayectoria, lo cierto es que en las celebraciones de los últimos años ha reunido a lo más granado de la sociedad para luchar contra el cáncer y presentar los últimos avances en investigación y concienciación global. Entre los lugares donde ha tenido lugar la cita se encuentra Nueva York, o la más reciente en Milán en 2024, que también contó con la presencia de la reina Letizia, como presidenta de honor.

Los medios internacionales destacaron el impacto positivo y esperanzador de los anuncios de nuevas terapias presentados en torno al World Cancer Research Day 2024 de Milán. Se destacó que los avances en inmunoterapias, como la nueva inmunoterapia CAR-T para cáncer de mama HER2+, y otros desarrollos en tratamientos específicos abren nuevas posibilidades para pacientes con distintos tipos de cáncer.

En esta edición se pondrá el foco de manera especial en la participación de los pacientes dentro de la investigación del cáncer bajo el lema: 'La investigación en cáncer nos necesita a todos». En concreto, se pretende abordar la importancia de las sinergias entre estos dos pilares para definir las prioridades, la ampliación del acceso a ensayos clínicos, abordar las desigualdades y asegurar resultados que tengan impacto.

Los máximos responsables de la AECC y de su fundación científica estarán presentes en Salamanca con su presidente, Ramón Reyes, a la cabeza. El Centro de Investigación del Cáncer también tendrá un papel relevante así como otros centros de investigación punteros del país como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). La presencia internacional estará garantizada con expertos procedentes de Bélgica, Suiza, Rumanía y Reino Unido, entre otros.

Una reina cercana en sus visitas

La última visita de la reina Letizia a Salamanca se produjo en el mes de febrero del pasado año con motivo de los actos de la Fundación Princesa de Girona que se celebraron en el CAEM y el Centro Internacional del Español. Han pasado casi diez años desde la primera visita de la reina a la capital del Tormes coincidiendo con la apertura del curso universitario coincidiendo con el VIII Centenario de la Universidad. Su Majestad también ha recorrido las naves de los pabellones de Salamaq, donde incluso se atrevieron a posar con dos sementales de limusín y blonda.En 2019, los reyes volvían a Salamanca para accionar el láser Vega, en el Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos (CLPU).

La reina, ya en solitario, también presidió la renovación de la bandera nacional del Regimiento de Ingenieros en una abarrotada Plaza Mayor. En todas sus visitas ha mostrado muestras de cariño y no ha dudado en fotografiarse junto a los salmantinos.