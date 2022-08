Recta final para la ‘eterna’ obra en la calle Álvaro Gil

La reforma de Álvaro Gil encara la recta final de los trabajos con más de cuatro meses de demora respecto al periodo previsto inicialmente en la ejecución. La aparición de unos restos arqueológicos de antiguas canalizaciones—sin valor histórico— han obligado a paralizar primero la obra y posteriormente a modificar el plan de trabajo que se ha tenido que hacer mayoritariamente de forma manual.

La previsión del Ayuntamiento es que la obra esté concluida antes de que comiencen las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega —8 de septiembre—, aunque según apuntan fuentes municipales, se está tratando de resolver cuestiones de disponibilidad de maquinaria necesarias para el final de la obra que podrían generar retrasos.

El cierre de la calle Álvaro Gil durante casi nueve meses ha supuesto un verdadero calvario tanto para los vecinos como para los comerciantes de la zona que critican las “pérdidas” que han generado los retrasos. “Hemos perdido tanto la época de enero como la del verano con los estudiantes extranjeros. Los clientes han tenido que sortear los obstáculos pero está siendo un verano horroroso”, se queja Francisco Arroyo, gerente de uno de los gimnasios de la calle.

Los propietarios de los establecimientos ya hicieron una queja colectiva al Ayuntamiento en el que le exigían mayor celeridad. Incluso la protesta también iba dirigida a los olores que se generaban en la vía y las incomodidades para acceder a los inmuebles. Es la situación también de uno de los escasos negocios que solo tiene entrada por Álvaro Gil y no por Torres Villarroel. “Ha sido una locura porque nos hemos sentido completamente abandonados. Ha habido mañanas que no he podido entrar en mi negocio porque tenía un camión en la puerta”, reconoce la propietaria de un establecimiento, que prefiere no decir su nombre.

Los últimos afectados son los conductores. Durante los últimos nueve meses han perdido la principal vía de conexión entre la primera y la segunda ‘circunvalación’ interior de la ciudad. El propósito del Ayuntamiento es que los trabajos puedan concluir antes de que empiecen los festejos teniendo en cuenta el aumento de la densidad de tráfico y puedan generarse numerosos atascos si esta vía se mantiene cortada.