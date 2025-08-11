Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Manuel López, pescadero del Mercado San Juan.
Manuel López, pescadero del Mercado San Juan. ALMEIDA

Las recomendaciones de un pescadero para triunfar en las barbacoas: «Lo suyo es hacerlo así»

Manuel López, pescadero del Mercado San Juan, relata a LA GACETA qué pescados quedan bien a la brasa y cuál es el truco para que las sardinas queden perfectas

José Fuentes Rajo

José Fuentes Rajo

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:26

Las barbacoas son un clásico del verano. Aunque tradicionalmente se asocian a la carne, también el pescado tiene un lugar destacado sobre las brasas. Más allá de las populares sardinas, existen numerosas opciones que ofrecen resultados sabrosos y diferentes para disfrutar al aire libre.

Manuel López, pescadero del Mercado de San Juan de Salamanca, ofrece sus recomendaciones para preparar pescado a la barbacoa este verano, apostando por técnicas sencillas y productos frescos.

«Las rajas de bonito a la barbacoa quedan espectaculares. Mucha gente no lo hace así, lo prepara con tomate, con pisto, pero a la barbacoa queda riquísimo. La sardina es un clásico, eso siempre. Y el chicharro queda muy rico, la dorada, la lubina, la abres a la espalda y en la barbacoa queda muy buena», señala.

En el caso de la sardina, para que quede perfecta, López detalla: «Esta sardina viene sin sal. Para la brasa lo suyo es echarle sal gorda y no quitarle ni la tripa ni la cabeza. Tendrían que prepararse enteras».

Sobre las posibles variaciones en la preparación, explica: «Hay a quien le da un poco de reparo dejarle la tripa y luego quitarla en el momento de comer, pues nada, pues se le quita la tripa pero se le deja la cabeza, entonces bueno, se puede hacer la brasa sin la tripa. Pero lo suyo es hacerla con la tripa».

