Rechazo a la ley animal por parte de dueños de tiendas de animales y veterinarios

Jesús Ramón Monzón es propietario de una tienda de animales desde hace 35 años y está en contra del proyecto legislativo. “He acudido a la Policía Local de Salamanca para que me informaran sobre el asunto y no me han sabido decir, así que yo entiendo que hasta que el anteproyecto no esté finalizado, expuesto y aprobado, puedo seguir vendiendo animales, sin provocar a la gente sensible, para defender mi trabajo”, reconoce el dueño. En su tienda comercializa con perros, gatos, canarios o conejos. “Es imposible que las tiendas podamos mantenernos vendiendo solo peces, como exige la ley, podemos evolucionar a mejor o adaptarnos a medidas como ampliar los espacios de los animales, pero no podemos dejar de venderlos”, señala. Jesús Ramón Monzón asegura que va a defender “el tema hasta el final” porque posee “argumentos suficientes sobre la labor positiva que ejercen las tiendas” y que si llegara el caso de la no comercialización de los animales de compañía, tendría que barajar si económicamente le interesa seguir con la tienda abierta o por el contrario, proceder a su cierre “después del esfuerzo de tantos años”, lamenta.