Raúl Prieto, acento salmantino en la ‘La chica de nieve’: “Cuando vi la serie, conseguí algo difícil en mí: disfrutarla olvidándome de que salía en ella”

—En lo que afecta a nuestra parte, sí. He de decir que todos los personajes de la serie tienen su complejidad. Todos tienen unos fantasmas a los que se tienen que enfrentar y unas oscureces con un pasado muy doloroso. Precisamente, la trama se basa en la pérdida de la niña y hay algunos saltos temporales que marcan el desarrollo de la serie. No quiero hacer spoiler, pero, de repente, aparece una esperanza y pasamos del vacío más absoluto a una mayor incertidumbre todavía. Es una espiral de desesperación y esa destrucción se va notando en los personajes.

—La situación es tan bestia y tan extrema... Es lo peor que le puede pasar a un padre. La pérdida de un hijo es sinónimo de incertidumbre. Prepararse para ese abismo es muy difícil. Lo que Loreto y yo hicimos fue crear nuestro propio mundo y nuestro propio vacío. No queríamos tener como referencia otros casos para que la gente no reviviera esa pesadilla. Perder un hijo pequeño en una multitud y no poder hallarlo es una verdadera pesadilla para cualquier padre. El ejercicio hecho para interpretar un papel como ese siempre deja huella.

“En ‘La chica de nieve’, todos los personajes tienen su complejidad. Todos tienen un pasado muy oscuro y doloroso, con unos fantasmas a los que se tienen que enfrentar”

—Por un lado, yo creo que el hecho de que la novela haya sido un éxito previo ha atraído a mucha gente que ya se sentía atraída por la propia novela. Por otro lado, Netflix siempre ha apostado por esta serie y yo creo que, cuando vio el producto que tenía entre sus manos, fueron los primeros en creer que podría funcionar muy bien. Si de verdad conociera la receta del éxito, la estaríamos repitiendo cada dos por tres. Al final, nunca sabemos qué va a funcionar y qué no. Sí que me gustaría resaltar que, durante el rodaje de ‘La chica de nieve’, ha habido un equipo que ha funcionado muy bien desde el principio hasta el final y que se ha coordinado a la perfección con la dirección. Además, la historia era muy potente. Cuando la vi, conseguí hacer algo que, hasta ahora, no había sido capaz de hacer: olvidarme de que yo estaba actuando en ella. La disfruté como el que más.

“La trama de la serie es como una espiral de desesperación que va generando una destrucción en los personajes”

Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Cómo pasó de estudiar Ciencias de la Información a dedicarse al cine? ¿Qué fue lo que cambió?

—Yo creo que lo del cine y lo de la interpretación siempre estuvo mucho antes que el periodismo. Esa inquietud la tuve muchísimo antes. Cuando cursaba Bachillerato, ya soñaba con probar suerte en el mundillo de la interpretación. A los 18 años, cuando se me presentó la oportunidad de decidir sobre mi futuro, no me atreví a dar el paso de apuntarme a la escuela de arte dramático. En mi generación, la carrera de actor no estaba muy bien vista por las pocas salidas que, supuestamente, tenía. Entonces, me decanté por el periodismo. Hice la carrera, pero, cuando terminé, ya contaba con la suficiente madurez para decidir lo que quería hacer a corto plazo y no lo dudé: era el momento de entrar en el mundillo del cine. He de decir que hacer prácticas como periodista en diversos medios de comunicación sirvió para que, finalmente, me decantara por lo que tanto me llenaba: el mundillo de la interpretación.

¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?

—Creo que, después de todo lo que he vivido, lo que más me llena es el momento en el que empiezas a construir un nuevo personaje. Eso implica el tener que pasar mucho tiempo con los compañeros de proyecto para construir una historia potente y que va a terminar siendo grabada. Ese trabajo previo, en el que todavía desconoces el resultado de lo que vas a trabajar a corto plazo, es lo mejor. Vas poniendo poco a poco los cimientos y vas aportando... Es maravilloso.

¿Qué proyectos tiene a corto y largo plazo?

—La verdad es que, ahora mismo, no sé si puedo contarlo. Estoy inmerso en el proyecto de una serie, que se emitirá en unos meses. Como no hemos empezado con la promoción, no sé cuánto puedo hablar de ella, pero sí... Estoy inmerso en un proyecto muy cercano.