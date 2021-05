La vacunación de los nacidos en 1955 y segunda mitad de 1954 cerró este viernes toda la década de 60 a 69 años. Todos los salmantinos de esta edad que hayan querido ya tienen al menos una dosis, aunque unos la recibieron de Pfizer, otros de Moderna y la mayoría de AstraZeneca. Precisamente el uso de la vacuna de la Universidad de Oxford marcó la vacunación de este viernes en el Sánchez Paraíso.

Según confirman algunos de los propios vacunados, hubo personas que protestaron al ser informados de que la vacuna a recibir era la indicada para esta franja de edad: la de AstraZeneca. Entre las quejas también se percibía mucha desinformación. Algunos de los vacunados creían haber entendido que “la vacuna de AstraZeneca no es legal” y opinaban: “Si la ministra ha dicho que no se puede poner aún la segunda dosis, entonces no entiendo por qué nos ponen a nosotros la primera dosis con esta vacuna”. En realidad, el Ministerio ha paralizado la segunda dosis, pero solo para los menores de 60 años, que es la población en la que se considera que pueda existir algún riesgo de trombos. Por encima de esa edad no hay ninguna limitación y se está administrando con total normalidad.

“Algunas personas nos hemos quejado cuando preguntamos por la vacuna y nos han dicho que si no estamos de acuerdo nos podemos marchar a casa”, reconocen. Las autoridades sanitarias han recordado que “no se puede elegir vacuna” y, además, entienden que “no existe motivo para desconfiar de unas u otras porque todas son igual de seguras”, zanjó semanas atrás Francisco Igea.