¿Qué pasa con el recibo de la residencia o del colegio mayor de Salamanca?

La suspensión de las clases presenciales en la Universidad de Salamanca el pasado 12 de abril y la posterior declaración del Estado de Alarma afectó de lleno a las residencias y colegios mayores que, por decreto, tenían que ser desalojados, con contadas excepciones.

El 13 de marzo, un día después de la suspensión de las actividades académicas presenciales, Lucía se marchó a su casa en León. Estudiante del grado en Global Studies, asegura que, pese a lo apresurado de la situación, tuvo tiempo suficiente de recoger sus pertenencias personales en la habitación que ocupa en la residencia universitaria Colegio de Cuenca. Pero no fue así en todos los casos, así que los alojamientos están custodiando las pertenencias de los alumnos hasta que puedan volver. Cuestión que aún está por verse, ya que todo apunta a que este curso no habrá más clases presenciales. ¿Y qué pasa con el pago de las residencias? Cuando los estudiantes se marcharon ya habían pagado el mes de marzo -aún no saben si recuperarán los 15 días que no disfrutaron-, con lo que respecta a abril, la Universidad de Salamanca ha optado por no emitir el recibo correspondiente a ese mes, lo que no significa que no lo vaya a cobrar cuando se aclare la situación. Al respecto, el vicerrector de Economía, Javier González Benito, explica: “No hay decisiones tomadas y mi punto de vista es que no deben tomarse hasta que no se reduzca la incertidumbre que hay al respecto. De momento, lo que sí hemos hecho nosotros es no emitir los recibos de abril porque no queremos causar ahogo a las familias que pueden haber tenido algún contratiempo”.

En el caso de la Universidad Pontificia, el mensaje que la propia rectora Mirian Cortés trasladó a los alumnos recoge la suspensión del pago: “Conscientes de los perjuicios económicos que esta circunstancia está ocasionando en las familias, la Universidad Pontificia de Salamanca ha decidido suspender el pago de la mensualidad de abril 2020 de los colegiales, independientemente de que la docencia presencial se reestablezca durante el mismo mes y los alumnos puedan volver al Colegio Mayor. En el caso de que el estado de alarma se prolongue y la Junta de Castilla y León mantenga la orden de cierre de los Colegios mayores en el mes de mayo, la UPSA mantendría también la suspensión del pago de la cuota mensual de mayo”.

En las residencias de gestión privada, la solución varía, algunas han cobrado solo un 40% a los alumnos y otras nada. Ante esta situación, la coordinadora de estudiantes de Castilla y León reclama la inmediata devolución del dinero abonado en los 15 días que los alumnos no tuvieron estos servicios y otros, como el de los comedores. Además, ante la posibilidad de que se amplíe el calendario, piden que ese incremento no repercuta en el bolsillo de los alumnos.