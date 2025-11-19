El PSOE exige a Mañueco «trato preferente» para negociar presupuestos De la Rosa culpa al PP de que no haya un gran acuerdo de presupuestos

«El PSOE de Castilla y León, más allá del ruido, puede representar una verdadera alternativa de Gobierno». Bajo esa premisa y con la mirada puesta en los comicios autonómicos, los socialistas celebrarán este fin de semana en Salamanca la IV edición de su Escuela de Gobierno, en la que van a «intentar exprimir propuestas, ideas y conocimiento que trasladar al nuevo programa electoral» con el que quieren conseguir que Carlos Martínez se convierta en «el alcalde de los castellanos y leoneses», según ha asegurado este miércoles el secretario de Organización de la formación en Castilla y León.

Daniel de la Rosa ha insistido en que el objetivo cambiar el modelo del PP. Por ello, estas jornadas se van a abordar desde «tres perspectivas fundamentales: la europeísta, la municipalista y de la ordenación territorial, y feminista y de políticas de igualdad», ha explicado

En la presentación de este encuentro que se celebrará en Fonseca este viernes y sábado y al que acudirán José Luis Rodríguez Zapatero, Óscar Puente, Ana Redondo, Emiliano García Page o Adrián Barbón, tal y como ya avanzó este periódico, De la Rosa ha aprovechado para arremeter contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tratando de hacerle responsable de que el presupuesto de 2026 no cuente con apoyo suficiente para ser aprobado.

«Estamos en la legitimidad como partido mayoritario y como único partido que es realmente alternativa de gobierno de exigir al señor Mañueco un trato preferente a la hora de llegar a un acuerdo», ha remarcado. «No puede relegarnos a que vayamos a escuchar a los consejeros día sí, día también y entrar en un debatillo de enmiendas para poner cuatro puntos sobre las íes que faltarían en el presupuesto en determinadas provincias», ha reprochado el secretario autonómico de Organización.

«¿Cuánta gente en Castilla y León estaría deseando un gran acuerdo entre el PP y el PSOE, que representamos a la gran mayoría de los vecinos de esta comunidad? Pero al señor Mañueco no ha interesado. Quería relegarnos al Parlamento, al debate parlamentario para que entráramos en el juego de las enmiendas», ha incidido Daniel de la Rosa. «Por primera vez en la historia democrática de esta Comunidad autónoma es probable que se tumbe el proyecto de presupuestos del señor Mañueco, lo que va a suponer un enorme fracaso político al demostrar su incapacidad de llegar a acuerdos», ha señalado.