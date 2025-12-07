«No tenemos problema en hacer cola; merece la pena» Los más de 30 minutos de espera de pie no desaniman a los salmantinos y turistas que acuden a ver la instalación del huerto de Calixto y Melibea

Más de 6.000 personas pasaron el pasado sábado por el «Jardín Mágico» de Calixto y Melibea y, aunque no tantos, el domingo también fueron varios miles. La cola para acceder al recinto, que cada Navidad se convierte en uno de los principales focos de interés de la decoración navideña, llegaba desde la entrada al Huerto hasta más allá del Centro Documental de la Memoria Histórica.

A pesar de la agilidad que se ha logrado este año en la entrada, nadie se libró de un mínimo de media hora de espera. Entre ellos, Sandra Rodríguez, quien explicaba que ya habían estado el año pasado, y que iban a esperar la cola «sin ningún tipo de problema» porque «merece la pena». Frente a ella, Antonio González, de Zamora, explicaba su decisión de no quedarse: «Nosotros vamos a pasar, la verdad, nos parece excesivo». Prefería «ver otras cosas».

Ya dentro, el ambiente era muy distinto. La multitud se quedaba atrás, y de repente, los senderos del huerto parecían llevarte a otro lugar. Inma Moreno, de Huelva y acompañada de toda la familia contaba ilusionada: «Vinimos hace dos años y no entramos porque había mucha cola, así que hoy nos hemos animado.Está precioso». Al salir, los Jardines de Santo Domingo, más liberados, ofrecían otra sensación. Las luces seguían marcando el camino y la pequeña Nerea señalaba asombrada: «¡Parece Disney!». Carmen, que paseaba con su hijo por el recinto, añadía: «Me gusta cómo todo está iluminado sin resultar excesivo».

