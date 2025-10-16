El PP de Salamanca califica de «clara apuesta por la provincia» el proyecto de presupuestos de la Junta

Javier Hernández Salamanca Jueves, 16 de octubre 2025, 18:06 Comenta Compartir

Los parlamentarios salmantinos del Partido Popular consideran que el anteproyecto de Presupuestos Generales presentados esta semana por el PP son «una clara apuesta por la provincia» y una muestra de que «están pensados para resolver los problemas reales de los salmantinos».

Rosa María Esteban destacó la dificultad de «incrementar un 8% los presupuestos de la Comunidad en un momento en el que tenemos los impuestos más bajos de la historia». Esteban citó iniciativas 'populares' como «las ayudas a hijos, ayudas a mayores para adaptar sus viviendas, el bono de 300 euros fundamental para los autónomos… Estos Presupuestos están orientados a las personas, porque sabemos que la cesta de la compra se ha incrementado y lo que aquí se pretende es ayudar a las familias, a los autónomos y a las pymes, pero manteniendo servicios esenciales que fueron blindados por ley tanto en servicios sociales como sanidad y educación». La procuradora popular resumió que «mientras Pedro Sánchez sube impuestos y le complica la vida a todos, en Castilla y León hay un gobierno que da resultados y ofrece soluciones».

Los procuradores José María Sánchez y Raúl Hernández repasaron, en diagonal, algunas de la grandes cifras que este anteproyecto recoge para la provincia de Salamanca, haciendo hincapié en las inversiones en el campo -«Nuestro partido es un partido de campo», recalcó Sánchez- y en sanidad. Respecto a proyectos como el futuro centro de salud multibarrio San José-El Zurguén, José María Sánchez aclaró que «en los presupuestos de 2026 figura una partida de 160.000 euros para la redacción del proyecto, pero no significa que la construcción no vaya a comenzar en 2026. De hecho, para el próximo año están consignados 2,5 millones de euros en una partida que no está provincializada y de las que se irá tirando para pagar las mensualidades. Que tengan los salmantinos la seguridad de que la construcción comenzará en 2026». Sánchez puso la pelota en el tejado de los partidos de la oposición: «Ahora está en menos de los grupos políticos dar el voto favorable a unos presupuestos en los que se han incluido sus PNL. De lo contrario, esas PNL que presentan y que se han acogido quedarán como armas arrojadizas que utilizan para minar al PP».

El bejarano Raúl Hernández, estableció una comparativa entre la manera de gestionar en España y en Castilla y León: «Sólo hay que ver cómo está el abandono de las autovías, las incidencias en ferrocarriles, el retraso en obras… Y, por otra parte, el cumplimiento que lleva a cabo Mañueco. Es importante que la población sepa de dónde viene y a dónde va el dinero público».