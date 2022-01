Positivo arranque de las rebajas con buenas expectativas para el fin de semana

Los comerciantes y las grandes superficies hacen un balance positivo del primer día de las rebajas de invierno, en las que los descuentos llegan hasta el 50% y 70%. Pese a la floja apertura de puertas, sin las colas de primera hora registradas años atrás, la jornada se fue animando conforme avanzó el día.

“Ha sido un día de numerosas devoluciones, en la mayor parte cambios, por lo que pese a la afluencia, ésta no se traduce en gasto. No obstante, no ha sido un mal día, algo mejor que el año pasado, pero tampoco espectacular”, confirmó Antonio Flórez, secretario general de la asociación de comerciantes Aesco, que confió en mejorar los resultados este fin de semana.

“Hay muy buenos descuentos de hasta el 70% y hay muchas tallas, por lo que es buen fin de semana para comprar, con más opciones que dentro de quince días cuando comiencen las segundas rebajas”, destacó Flórez. Sobre la apertura comercial el domingo, en el pequeño comercio se lo pensarán debido “al problema serio por las bajas por el covid que complican las plantillas”.

Una vez más el sector textil vuelve a ser el más atractivo en las rebajas de invierno. Así lo confirmaron desde El Corte Inglés, donde los descuentos atrajeron a numerosos clientes, sobre todo en la planta de Moda. Las vacaciones escolares y el frío elevaron también el volumen de clientes en el Centro Comercial El Tormes durante la mañana pero sobre todo en la tarde. “Hemos notado que la incidencia de la pandemia no ha afectado ni a la afluencia ni a las ventas. Hay menos miedo al covid y nosotros no hemos bajado la guardia con las medidas de seguridad”, destacó Cuca Gonzalo, gerente del centro comercial. Al igual que el pequeño comercio, los centros comerciales confirman sus buenas expectativas para este fin de semana de tres días de rebajas, gracias a coincidir el día 7 en viernes.